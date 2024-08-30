柯文哲稱珍惜每一塊錢！小草「小額捐款」力挺：期待阿北滿血回歸

▲柯文哲昨日召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報疑雲，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」。事後就有網友在臉書社團上，貼出自己的轉帳證明，用新台幣支持柯文哲，並期待「阿北滿血回歸」。

2018年時，有網友在臉書創立「柯文哲粉絲後援會」社團，到了2020年1月，該社團名稱則已改為「柯文哲阿北粉絲後援會」，而社團人數已超過9萬人。柯文哲目前正陷入爭議當中，但仍有粉絲大力支持，在社團中貼出轉帳紀錄，以「新台幣」表達支持。

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就有網友捐出1000元，表示自己能給的雖然不多，但仍期待「阿北滿血回歸」；也有網友同樣捐1000元，用小額捐款的方式「給阿北支持」；還有網友則捐1000元並說「捐給民眾黨94爽」。

其他在社團的網友也紛紛表示，「阿伯加油，第三方勢力要有你」、「我也是，小小心意抖內阿北」、「繼續支持阿北」、「我也要捐！阿北吃什麼都可以報銷，裡面我一定會註明給阿北吃飯用的」、「沒有任何制度是完美無瑕，更何況是快速成長中的熱門小黨，錯了就更正，觀感不佳是小事，比起那些貪污的人好上千倍、萬倍」。

針對此事，柯文哲昨日在記者會上向小草道歉，「你們（小草）省吃儉用捐出來的每一塊錢、每一個支持的行動，我都非常珍惜，我從來沒有貪圖個人的享受」，他這一路上非常努力，只是卻也在過程中亂了腳步，他沒想到因為個人的疏忽和草率，辜負了大家的信任，「接下來的3個月我會靜待黨內的調查結果，並好好思考怎麼替台灣努力」。