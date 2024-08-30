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斥資700萬！鳳林國小活動中心耐震再升級　指定緊急避難庇護所

▲▼男、女廁高窗封窗與剪力牆施工後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼男、女廁高窗封窗與剪力牆施工後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化校園耐震能力，花蓮縣政府自921地震以來，依教育部期程及相關規劃，分年完成階段性補強任務，打造安全無虞的校園環境，鳳林國小活動中心今年在各界高度關注下，於8月完成耐震補強工程，同時成為該鎮中心的天然災害緊急避難庇護場所。

▲▼男、女廁高窗封窗與剪力牆施工後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鳳林國小活動中心於98年辦理耐震評估Is數值為132，尚無安全疑慮，後續因該活動中心獲109年災害防救深耕第3期計畫指定為該鎮避難收容所，為提高耐震能力，並配合徐榛蔚縣長安全教育環境的重點政策，補助該校活動中心補強經費超過700萬元。

▲▼男、女廁高窗封窗與剪力牆施工後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動中心大門兩側窗戶封窗與剪力牆施工後。

徐榛蔚表示，地震為無法預測且具瞬發性及高度破壞性的天災，提供師生優質教育環境責無旁貸，自上任以來就責成教育處，務必在最短時間內完成縣內國中小校舍總體檢，平時應做好防災演練，使地震來時臨危不亂。

▲▼男、女廁高窗封窗與剪力牆施工後。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動中心外側高窗封窗與剪力牆施工後。

教育處代理處長翁書敏指出，花蓮縣國中小校舍配合中央政策，雖然已完成詳細評估及補強工程，但隨著近年地震不斷發生，且強度居高不下，仍不可掉以輕心。

隨著鳳林國小活動中心完成耐震補強工程，除保障師生安全之外，更首創少數校舍於耐震係數無虞下，再次重啟評估及補強工程，花蓮縣政府將持續督導學校每年辦理1次校舍外觀安全檢查作業，如有安全疑慮之校舍，將再辦理補強工程，加強建構永續校園安全。

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