　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲當牡羊生活大小事總是第一個想與你分享，也代表著你在他心中的位置很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

要開始依賴與信任一個人並不容易，《星座好朋友》為大家整理出當12星座有哪些行為，正代表著你對他來說很重要，他們也願意敞開心胸和你分享生活的一切，一起參考看看。

遇到事情第一個告訴你

代表星座：牡羊、雙子、天秤、射手

牡羊、雙子、射手都是比較大方的，當他們發生任何事情，不管是開心的、難過的都第一時間想跟你分享，也代表著他已經習慣了你在身邊的感覺。因為他們本來就是很喜歡分享的星座，第一個想到你，就是習慣了你的存在，對他來說你是很重要的。而天秤是很容易猶豫的星座，所以不管發生什麼事情他有時會想要有人可以一起討論，如果遇到事情他會第一個想到你，也代表你是他很信任的人。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲獅子對於另一半的付出和對他的好，都會牢牢記在心裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記住你所有的好

代表星座：巨蟹、獅子、雙魚

巨蟹、雙魚是很需要依賴的星座，當他習慣有你之後就會特別的依賴你，當然，他們也會記得你對他的好，因為你對他的付出跟努力，讓他們覺得特別被愛，也有安心的感覺。獅子習慣有你之後，也會記得你所有的好，他們是會把對方的付出看在眼裡的，他知道哪些人是真心，也知道哪些人可以信賴。

在你面前做自己

代表星座：金牛、處女、天蠍、魔羯、水瓶

金牛、處女、魔羯都是比較會逞強的，當他習慣有你的存在以後，就會漸漸的表現出真實的自己；他們會有難過、會有疲憊的時候，可是在你面前他們不會再逞強，該哭的時候會哭、該耍廢的時候也會耍廢。而天蠍、水瓶經常讓人捉摸不透，因為他們是比較有神祕感的星座，當他習慣有你之後，就不會再那麼神神秘秘了，也會願意讓你更了解他，真真實實的在你面前做自己。

ET快訊
吳奇隆無預警「被節目退賽」：不該跟我商量嗎
民眾黨籲勿對柯文哲案未審先判　綠委批雙標：黃國昌好好看這份聲
快訊／下班注意「大雷雨灌2縣市」　國家警報再響
快訊／「柯文哲被帶走就包圍地檢」！館長神隱了
快訊／台中漁船離奇翻覆　船長活活淹死
從黨主席變落水狗！蘇一峰「列柯文哲缺點」：別再抹我是柯粉醫師
「阿北加油，我們相信你」　民眾黨新竹代市長、主委力挺柯文哲
光電弊案又搜出950萬現金　「招財進寶」保險箱尚未打開
柯文哲遭搜索　名醫曝台大老同事心情：一定會互相擊掌道賀

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！雙魚看忠誠度、天秤竟然不看外表？

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！雙魚看忠誠度、天秤竟然不看外表？

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

古久保對張趙紘印象深　桃猿盼打造下一個吉力吉撈、陳俊秀

路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

桃園市府成立都市更新專案辦公室　張善政：4大任務引領都更

南消參與2024年車禍救援挑戰賽　奪得佳績表現亮眼

12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

全台首座！「基隆恐龍AR生態園區」今試營運　9／27前免門票

貿協帶領13家中醫藥業者　成功開拓越南與馬來西亞市場

港務公司ESG永續報告書通過國際公司查證　推動永續發展獲肯定

和水豚君們挑戰搭手！　立即反應vs.無視走掉

運勢熱門新聞

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

12星座男不敢主動的原因大公開

12星座男在愛情裡的模樣

出生日期相加看你和他合不合？

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

夢到羊會有好事發生？要先看你夢到幾隻

12星座「相斥配對」真的不適合

約會密碼12星座主動找你什麼意思

默契值100%！處女女孩愛碎念　只有天蠍男看懂她細心

讓天蠍吃醋！3舉動把「12星座佔有慾」撩起來

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

12星座分手後「超反常舉動」透露想復合意願？

其實我還愛著你！　12星座分開後想「復合」的舉動

更多熱門

相關新聞

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！

在生活中，經常會發現有些人對於「結婚」和「戀愛」的對象標準竟然有顯著的差異，然而這種現象背後，其實反應了人們對於不同人生階段的需求與期待。例如在戀愛時，人們往往尋求的是激情、浪漫和新鮮感，但考慮結婚時，標準往往會更為現實和務實。

陸「小三勸退師」執業8年求助者破萬 感情受創自創「婚姻矯正法」

陸「小三勸退師」執業8年求助者破萬 感情受創自創「婚姻矯正法」

情侶激情車震「壓到排檔桿」　尷尬落水

情侶激情車震「壓到排檔桿」　尷尬落水

已婚男女辦公室當眾熱吻！7同事怒檢舉

已婚男女辦公室當眾熱吻！7同事怒檢舉

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

歐陽娜娜爆戀上大6歲鼓手！上車就被埋頭親

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

新北市議員黃俊哲　二審當選無效確定

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

柯文哲被帶回調查！北檢預防架設2層欄杆

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面