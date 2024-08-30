12星座依賴你的表現　牡羊生活大小事第一個想與你分享

▲當牡羊生活大小事總是第一個想與你分享，也代表著你在他心中的位置很重要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

要開始依賴與信任一個人並不容易，《星座好朋友》為大家整理出當12星座有哪些行為，正代表著你對他來說很重要，他們也願意敞開心胸和你分享生活的一切，一起參考看看。

遇到事情第一個告訴你

代表星座：牡羊、雙子、天秤、射手

牡羊、雙子、射手都是比較大方的，當他們發生任何事情，不管是開心的、難過的都第一時間想跟你分享，也代表著他已經習慣了你在身邊的感覺。因為他們本來就是很喜歡分享的星座，第一個想到你，就是習慣了你的存在，對他來說你是很重要的。而天秤是很容易猶豫的星座，所以不管發生什麼事情他有時會想要有人可以一起討論，如果遇到事情他會第一個想到你，也代表你是他很信任的人。

▲獅子對於另一半的付出和對他的好，都會牢牢記在心裡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記住你所有的好

代表星座：巨蟹、獅子、雙魚

巨蟹、雙魚是很需要依賴的星座，當他習慣有你之後就會特別的依賴你，當然，他們也會記得你對他的好，因為你對他的付出跟努力，讓他們覺得特別被愛，也有安心的感覺。獅子習慣有你之後，也會記得你所有的好，他們是會把對方的付出看在眼裡的，他知道哪些人是真心，也知道哪些人可以信賴。

在你面前做自己

代表星座：金牛、處女、天蠍、魔羯、水瓶

金牛、處女、魔羯都是比較會逞強的，當他習慣有你的存在以後，就會漸漸的表現出真實的自己；他們會有難過、會有疲憊的時候，可是在你面前他們不會再逞強，該哭的時候會哭、該耍廢的時候也會耍廢。而天蠍、水瓶經常讓人捉摸不透，因為他們是比較有神祕感的星座，當他習慣有你之後，就不會再那麼神神秘秘了，也會願意讓你更了解他，真真實實的在你面前做自己。