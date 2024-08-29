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手傷佔工殤近4成　南投醫院為壯年傷患安排鏡像治療助重返職場

▲鏡像治療示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲鏡像治療示意圖。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

35歲陳姓男子在工作中不慎被機台壓傷手掌，在接受相關治療後傷口癒合良好，但手部肌力、握力及耐力等卻無法恢復原狀，被轉介到衛福部南投醫院復健科後，獲安排「鏡像治療」等個別化的工作強化訓練、加強手部能力，以利之後重返職場和工作銜接。

據勞動部職業安全衛生署於109年職業災害統計「全產業受傷部位」分析結果，顯示手部受傷比例高達39%，尤其是需要使用手部進行精細或重複動作的工作，如製造業、加工業、建築業、水果販或肉販等，可能遭受割傷、燒傷、壓傷或擦傷等，嚴重者需要手術或長期的康復治療來恢復手部功能；南投醫院指出，已有許多研究顯示，作為一種神經復健技術（neuro-rehabilitation technique）的鏡像治療（Mirror Therapy），常應用於中風復建、手部受傷或手術後復原和神經損傷訓練。

南投醫院職能治療師郭恩芸說明，鏡像治療的基本原理是通過一個鏡子，創造一個視覺上的鏡像，病患藉此觀察健康手臂的動作，代表性地反映在受傷的手部位置上，進而活化產生相同動作的腦神經迴路，旨在幫助患者重建對受損手部的感知和控制，促進神經系統的重新組織和功能恢復，其應用包括疼痛管理、運動功能恢復、神經塑形。

院方表示，雖然鏡像治療在一些手部傷害的復原中顯示出潛在效果，但因人而異，並不適用於所有情況，因此患者應先接受全面評估，以確定是否適合該種治療方法，並且通常會結合其他傳統的物理治療或職能治療方法，以達到最佳的康復效果。

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