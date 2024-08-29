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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王以太演唱會開不成　陸委會：主辦單位沒違規「是邀請對象違規」

▲▼王以太用「中國台北」宣傳！演唱會票都賣光「被陸委會禁止入境」。（圖／翻攝小紅書）

▲王以太「中國台北」宣傳照。（圖／翻攝小紅書）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸歌手王以太由於拍攝「中國台北」宣傳照，涉矮化我國主權，被陸委會禁止入境，9月中的演唱會被迫取消，主辦單位為此發出聲明喊冤。對此，陸委會發言人梁文傑29日表示，有時邀請單位（主辦單位）沒有違規，但邀請的對象違規了，一樣沒辦法來台灣。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑在例行記者會上提到，他們有注意到王以太台灣這邊的邀請單位，說他們沒有拍「中國台北」的照片，說照片是大陸那邊拍的，「我們也不知道到底大陸那邊到底是王以太的經紀公司、唱片公司還是什麼單位拍的，但總之就是王以太拍的。」

梁文傑強調，「我們在審查時，有時邀請單位本身也許沒有違規，但是邀請的對象違規了。」

梁文傑也舉過去的例子，他說，台灣有個很重要的佛教團體，曾經邀請大陸一位大陸前宗教局的幹部來台，這位幹部被列入迫害法輪功的名單，所以即使邀請的佛教團體沒有問題，但因為邀請的對象，一樣沒辦法來台灣。

▲王以太主辦發聲明。（圖／翻攝自王以太微博、mercury_entertainment_IG）

梁文傑指出，台灣的主辦單位這次會面臨一些損失，但畢竟是在批准之前就先賣票了，就要負起風險跟後續的相關責任。

另外，外界也好奇，若大陸的演藝人員在其他平台有過一些政治表態，可能涉及貶低台灣地位，是否也無法來台。對此，梁文傑回應，王以太「中國台北」的照片不知道是誰拍的，但確實就是為了台灣這次演唱會的宣傳照，「我們不會為了大陸藝人在別的地方的政治言論或立場，去做天羅地網式的搜查，但他這次違規的，就是為了這次活動所拍的宣傳照。」

▼主辦單位發聲明喊冤。（圖／翻攝mercury_entertainment_IG）

▲王以太主辦發聲明。（圖／翻攝自王以太微博、mercury_entertainment_IG）

▲王以太主辦發聲明。（圖／翻攝自王以太微博、mercury_entertainment_IG）

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