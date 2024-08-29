林依晨被原諒、歐陽娜娜被罵爆？陳沂：世界真是兩套標準

▲林依晨。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女星林依晨有著「零負評女神」的稱號，不過近日她在綜藝節目《心動的信號7》中，舉手說「我是成都人」，便在網路上掀起討論。對此，網紅陳沂發文表示，林依晨說自己是成都人被原諒，但歐陽娜娜說自己是江西人卻被罵翻，這世界真是兩套標準。

陳沂在臉書上發文表示，林依晨說自己是成都人時，被大家原諒；但歐陽娜娜說自己是江西人，卻被罵翻，這個世界真是兩套標準。她認為，每個人都可以有自己的國籍認同，也尊重每個人的認同，只是如果認同自己是中國人、認為中國是單一國家，結果卻還拿著台灣護照，那這樣就是「不愛祖國」的代表。

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「這世界本來就是雙標啊，就跟看長相決定很多事情一樣」、「林依晨說的是祖籍沒什麼值得被罵吧，只要是華人都會有祖籍，跟國籍又不一樣」、「從此這個藝人戲劇作品全部抵制拒看，沒有極限」、「目前只有張韶涵是值得被原諒的，畢竟也是台灣人先辜負她的」、「上節目演演戲，大家認真了」。

▲歐陽娜娜。（圖／記者周宸亘攝）

林依晨在《心動的信號7》中擔任固定嘉賓，當她聽聞其他來賓來自成都，她也舉起手說「我是成都人」，並稱「我爺爺是成都人」。對此，《ETtoday星光雲》有傳訊息詢問林依晨經紀人此事，但尚未得到回應。

另外，歐陽娜娜則是在2019年時，透過微博發聲表明「我是中國人」，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動」。