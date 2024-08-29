菸稅可挹注癌症補助...他不滿加熱菸卻卡關　號召千人上街討公道

記者邱中岳／台北報導

CLEAN AIR大聯盟在29日上午10時許，號召千人在自由廣場集結，主要針對國健署卡關加熱菸，導致菸捐稅收短缺，如果以近年走私來台的加熱菸，如果合法抽取菸捐稅，可能就會有不少的收益挹注抗癌新藥研發，所以在29日出面抗議，並前往總統府遞交陳情書，北市警力也不敢大意，動員上百人前往現場維持遊行隊伍秩序。

CLEAN AIR大聯盟在29日號召千人上街頭，由資深媒體人彭華幹與北市議員張斯綱，在北市自由廣場集結，一路遊行至台北賓館前，並在台北賓館前表達訴求，希望政府能夠長期關注長照、癌症議題。

▲CLEAN AIR大聯盟，因為加熱菸卡關導致無法抽稅補助長照、癌症走上街頭。(圖／記者邱中岳攝）

活動發起人彭華幹強調，此次遊行希望提醒坐在行政院內的政府官員，菸害防制法上路超過一年，如果依法讓加熱菸品上市，政府早就有稅捐可以穩定支應癌藥基金運作。

彭華幹更指出，國健署卡關、又不斷拖延，非但政府收不到菸捐，還讓加熱菸走私猖獗，還有人假扮日本和尚夾帶加熱菸，水貨商大賺不法利益，導致政府無法增加抗癌、長照的基金。

▲CLEAN AIR大聯盟認為走私被查扣的加熱菸，光稅金就可以挹注癌症新藥研發資金。(圖／記者邱中岳攝）

遊行現場還有一些癌症病患及家屬到場力挺，1名癌友痛心表示，她罹患三種癌症，治療什麼都是錢，雖有健保，但很多要自費，連一個針頭4元都很自己付，面對動輒300到500萬元的療程根本無法負擔，希望政府能高度重視這個問題。

