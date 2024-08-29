珊珊颱風強襲九州！多地暴雨停電「電線桿砸到民宅」　39傷1人失蹤

▲珊珊颱風在九州多地造成災情。（圖／翻攝X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

颱風「珊珊」今（29）日上午已經在日本九州登陸，正保持強大勢力北上。根據最新消息，九州多地颳起強風暴雨，磁磚、瓦片、行道樹、冷氣室外機都被吹翻損壞，多地傳出淹水或停電災情，宮崎縣與鹿兒島縣目前已有39人受傷、1人失蹤。

NHK報導，颱風目前已在鹿兒島縣和宮崎縣造成39人受傷，其中許多傷患都是被玻璃碎片割傷，或者被磁磚瓦片擊中，幸好皆未危及生命。不過，一名60多歲男性昨晚乘船時，從鹿兒島港碼頭墜海，目前依然下落不明。截至今晨6時，宮崎市已經接獲104起建築物損壞通報，大約70%都是因為窗戶被風吹起的物體打壞。

根據畫面，宮崎市道路上一片狼藉，許多建築物外牆剝落、窗戶破裂、殘骸四散，交通號誌未亮起，許多樹木倒下，甚至有電線桿倒塌砸到住宅。恒久地區一位居民表示，他家附近住宅的大門與柵欄都被吹散，就連冷氣室外機都被吹到地上摔壞。

恒久地區一名20多歲女性透露，昨晚10時50分突然颳起強風，導致間歇性停電，緊接著傳來「砰」的一聲，房間窗戶玻璃應聲碎裂，「搖晃得很厲害，我以為房子要被吹走了，感覺生命有危險……真的很嚇人。」城崎地區一名女網友也說，昨晚11時風勢突然增強、導致停電，聽見轟隆巨響後，不僅窗戶玻璃碎裂，就連天花板也掉下來，露出水泥與電線。

針對颱風登陸前夕颳起強風，宮崎地方氣象台派員調查的結果顯示，當時有活躍積雨雲通過，這是容易發生龍捲風的氣象條件，加上災害通報地區呈帶狀分布，以及聽見「移動的轟隆聲」等說法，推測可能是龍捲風。

除了上述地區，福岡市、長崎市、宮崎市、大分市、別府市、那霸市、久留米市等地也颳起狂風暴雨，一些行道樹倒下，部分地區一度停電。此外，大分縣預計29日中午前進入暴風圈。