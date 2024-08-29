　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9／2日23時鬼門關！送走「好兄弟」禁忌曝　專家警告：別說這句話

2024年鬼門關在國歷9月2日。（示意圖／Pixabay）

▲農曆七月將於9月2日結束，有哪些禁忌？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（2024）年鬼門關時間落在國歷9月2日晚間11點，不少民眾會準備供品送好兄弟回陰間，這天也有不少禁忌，一起來了解。

每年農曆7月是俗稱的「鬼月」，在民間相傳鬼門開後好兄弟能到陽間，到鬼門關時，好兄弟必須在晚間11時之前返回陰間，恢復陰陽兩界各過各的生活秩序。2024年鬼月從國歷8月4日至9月2日，依農歷算法一天自子時開始，所以鬼門開正確時間為國曆8月3日晚間11時（子時）到9月2日晚間11時（子時）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在鬼月有民眾於鬼門開、中元普渡都會祭拜好兄弟，而鬼門關當然也要拜，主要是感謝好兄弟這段期間沒有搗亂，並以敬畏尊重之心送他們回陰間。據悉，鬼門關拜拜時間在下午1點至5點之間拜完最理想，避免好兄弟吃太晚回不去；供品方面可以選擇乾糧或易攜帶食物，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

好兄弟在農曆7月到陽間吃飽喝足，得在鬼門關當天晚上11時前返回陰間，所以在農曆最後一天送走好兄弟，更該避免踩雷，清水孟國際塔羅小孟老師曾指出，像是不要聽佛經、不可以說再見等都屬鬼門關禁忌。

小孟老師提醒民眾的鬼門關10大禁忌如下：

1.鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因磁鐵引力會吸收到鬼魂的能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品絕對要吃完，因為普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來的氣味再回去吃，會吸引好兄弟回頭找你。

3.不要聽佛經，鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，因而不願離開，晚上會容易作惡夢。

4.鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易會吸引好兄弟聞香而來。

5.鬼門關之前一定要把家中的玩偶藏起來，不然好兄弟不回去會附身到娃娃裡。

6.晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離開。

7.鬼門關當天避免跟好友、親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開會來找你。

8.鬼門關時，不要跟祖先抱怨家裡的事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響家運。

9.鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時會來找你。

10.鬼門關若剛好要生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關生產前務必要唸南無地藏王菩薩，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介助你生產成功。

●民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀
台灣新秀鋼琴師墜樓亡　疑控表演遭白嫖…聲樂家嘆：實在不解
她要雙方長輩平分頭期款…房登記兩人名下　男方狠回「這句」：這婚不結了
砸6千萬買別墅…閒置6年遭清潔員占用變「垃圾房」　屋主開門傻了

ET快訊
日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年
快訊／等待裝義肢　台中40歲男猝死
快訊／資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」
柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付？
高雄女詭異陳屍浴缸　母姊悲痛認屍頻拭淚
應曉薇異常金流逾4000萬！　成檢方聲押關鍵
陳世凱將接交通部長！　謝子涵暫代政院發言人
應曉薇、沈慶京「搭同班機」舊照被挖！　高嘉瑜：果然一路人
台南3律師淪詐團！　1收押2交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入侵捷運輕軌「最高噴百萬元」　軌道堆置或拋擲物品也要罰　

珊珊颱風打亂日本航班　華航取消熊本、福岡、高松班機

給兒爽過暑假「沒做1事」姑秒批不愛小孩　她傻了：這麼盛行？

水氣多「午後雷雨下到發紅」　降雨熱區一次看

美豬進口3年「全台抽查只找到2件」　消基會：憂業者擅自更改產地

中秋「高鐵增第2波加班車」　加開4列8／31開搶

9／2日23時鬼門關！送走「好兄弟」禁忌曝　專家警告：別說這句話

應曉薇、沈慶京「9年前搭同班機」舊照被挖！高嘉瑜：果然是一路人

珊珊颱風登陸日本「迴轉襲台機率低」　氣象署揭關鍵時間點

民宅起火「消防局跨越軌道滅火」　台鐵平溪=菁桐4列車停駛

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入侵捷運輕軌「最高噴百萬元」　軌道堆置或拋擲物品也要罰　

珊珊颱風打亂日本航班　華航取消熊本、福岡、高松班機

給兒爽過暑假「沒做1事」姑秒批不愛小孩　她傻了：這麼盛行？

水氣多「午後雷雨下到發紅」　降雨熱區一次看

美豬進口3年「全台抽查只找到2件」　消基會：憂業者擅自更改產地

中秋「高鐵增第2波加班車」　加開4列8／31開搶

9／2日23時鬼門關！送走「好兄弟」禁忌曝　專家警告：別說這句話

應曉薇、沈慶京「9年前搭同班機」舊照被挖！高嘉瑜：果然是一路人

珊珊颱風登陸日本「迴轉襲台機率低」　氣象署揭關鍵時間點

民宅起火「消防局跨越軌道滅火」　台鐵平溪=菁桐4列車停駛

台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

請離開東京！日本擬補助13萬　鼓勵「這些女性」下鄉

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

健保9／1起擴大給付46項達文西手術　民眾最高可省12萬

入侵捷運輕軌「最高噴百萬元」　軌道堆置或拋擲物品也要罰　

珊珊颱風打亂日本航班　華航取消熊本、福岡、高松班機

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

約砲要怎知男生健不健康？泌尿醫曝3大原則

美模式最新一報「珊珊回馬槍撲台」　氣象署說話了

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

快訊／5縣市大雨特報！雨勢強襲

米其林1星餐廳還沒正式營業　網熱議

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

「墾丁VS沖繩海灘」美學大戰　漂浪島嶼揭關鍵

男友赴日花錢約砲！她得知決定分手　眾網友留言狂恭喜

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面