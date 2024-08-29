9／2日23時鬼門關！送走「好兄弟」禁忌曝　專家警告：別說這句話

▲農曆七月將於9月2日結束，有哪些禁忌？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（2024）年鬼門關時間落在國歷9月2日晚間11點，不少民眾會準備供品送好兄弟回陰間，這天也有不少禁忌，一起來了解。

每年農曆7月是俗稱的「鬼月」，在民間相傳鬼門開後好兄弟能到陽間，到鬼門關時，好兄弟必須在晚間11時之前返回陰間，恢復陰陽兩界各過各的生活秩序。2024年鬼月從國歷8月4日至9月2日，依農歷算法一天自子時開始，所以鬼門開正確時間為國曆8月3日晚間11時（子時）到9月2日晚間11時（子時）。

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在鬼月有民眾於鬼門開、中元普渡都會祭拜好兄弟，而鬼門關當然也要拜，主要是感謝好兄弟這段期間沒有搗亂，並以敬畏尊重之心送他們回陰間。據悉，鬼門關拜拜時間在下午1點至5點之間拜完最理想，避免好兄弟吃太晚回不去；供品方面可以選擇乾糧或易攜帶食物，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

好兄弟在農曆7月到陽間吃飽喝足，得在鬼門關當天晚上11時前返回陰間，所以在農曆最後一天送走好兄弟，更該避免踩雷，清水孟國際塔羅小孟老師曾指出，像是不要聽佛經、不可以說再見等都屬鬼門關禁忌。

小孟老師提醒民眾的鬼門關10大禁忌如下：

1.鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因磁鐵引力會吸收到鬼魂的能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品絕對要吃完，因為普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來的氣味再回去吃，會吸引好兄弟回頭找你。

3.不要聽佛經，鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，因而不願離開，晚上會容易作惡夢。

4.鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易會吸引好兄弟聞香而來。

5.鬼門關之前一定要把家中的玩偶藏起來，不然好兄弟不回去會附身到娃娃裡。

6.晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離開。

7.鬼門關當天避免跟好友、親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開會來找你。

8.鬼門關時，不要跟祖先抱怨家裡的事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響家運。

9.鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時會來找你。

10.鬼門關若剛好要生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關生產前務必要唸南無地藏王菩薩，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介助你生產成功。

●民俗說法，僅供參考。

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