　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

▲▼陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元。（圖／翻攝微博）

▲飲料店員工掉包店內付款碼，自己爽賺，卻害公司營業額越來越差。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名飲料店的員工，偷偷將店內的付款碼（QRcode）掉包成自己的個人收款碼，幾個月來狂賺了4萬元人民幣（約17萬元新台幣）。不過，員工的行為也導致飲料店的營業額嚴重下降，令店經理起了疑心，透過監視器識破了犯行。

根據報導，飲料店的店經理表示，今年2月開始，飲料店的營業額嚴重下降，幾個月來一直沒有起色，他越想越奇怪，透過監視器查看，發現周姓員工疑似趁著獨自當班時，將店內的付款碼掉包成自己的收款碼。

店經理取得初步證據後報警，警方進一步調查發現，周姓員工2月入職，5月開始掉包付款碼，「他提前使用個人付款碼的照片加上奶茶店的名字合成了一張新圖片存在手機中，結帳時讓顧客誤以為這就是店鋪的付款碼。」

警方指出，周姓員工會趁同事正在休息，自己獨自銷售奶茶時，掏出自己的手機，向顧客展示個人收款碼進行收款，公司的錢款就這樣進入了他的個人帳戶。

警方還提到，周姓員工也曾擔心被發現，會透過切斷店舖網路、關閉監視器等方式來掩蓋自己的犯行。警方估算，從5月至案發，周姓員工共侵佔公司錢款4萬多元。

警方17日逮捕周姓員工，他坦承犯行，稱是因為個人平時開銷比較大，才會想到用這種方式多「賺」一點錢，但「賺」來的錢都已經被他花光了。周姓員工目前已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

ET快訊
房價「暴漲9成」！　2家民宿遭罰
9紅單！墾丁業者嚇到了　派怪手自拆　
快訊／台中砂石車翻落3樓高斜坡！駕駛爆頭慘死
王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一
珊珊颱風日本發「特別警報」　取消近300航班
母含淚器捐　38歲兒昏迷...第1次腦死判定完成
美預測珊珊襲台　氣象署：都還是有機會「不確定性高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘇利文訪中　紐時：擬為最後一次拜習會鋪路

陸上市公司正妹秘書心累離職！「夜市擺攤」1個月後樂歪：月薪2倍

比亞迪與華為聯手　展開自動駕駛合作

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

小鵬汽車推出自研AI晶片　創辦人預言：10年內主流品牌將縮至7家

山東1天降雨量約「6508個大明湖」　民眾直呼：車都在水裡漂著

陸茶飲巨頭29歲創始人「入職海底撈」任獨董！　年薪超500萬

岑浩輝宣布參選澳門特首　曾任終審法院院長

北京公園飲水機淪「洗腳池」　員工制止被嗆：這水乾淨

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

蘇利文訪中　紐時：擬為最後一次拜習會鋪路

陸上市公司正妹秘書心累離職！「夜市擺攤」1個月後樂歪：月薪2倍

比亞迪與華為聯手　展開自動駕駛合作

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

小鵬汽車推出自研AI晶片　創辦人預言：10年內主流品牌將縮至7家

山東1天降雨量約「6508個大明湖」　民眾直呼：車都在水裡漂著

陸茶飲巨頭29歲創始人「入職海底撈」任獨董！　年薪超500萬

岑浩輝宣布參選澳門特首　曾任終審法院院長

北京公園飲水機淪「洗腳池」　員工制止被嗆：這水乾淨

歐漢聲慘遇失業！吳宗憲伸援手「一句話成救命稻草」　拼命到牙齒爆開

史上第4次！日本颱風特別警報　上次是強颱南瑪都奪5命

全部都是壞球卻被三振！　道奇史密斯遇爭議判決引發球迷不滿

露營界的超強私廚！團隊客製化專屬套餐　現場開伙享受戶外野餐

強壓盲女奪初夜！公益理事長噁喊：性愛教育　遭判7年2月

發病2周就會死！巴基斯坦少年染「眼睛流血」怪病　致死率達40%

大家不敢說厄文比柯瑞優秀？　灣區媒體批尼克楊言論「荒謬」

《正港分局》霸榜第一紅到國外！許光漢曝「瑪爾濟斯歌」荒謬過程

火星人降臨高雄！民宿房價竟「暴漲9成」　2業者7月才吞5萬罰單

高雄爭取「二姐」江蕙復出開唱失利　陳其邁燦笑回兩字

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

美女機器人遭鄉民亂摸！　驚曝「都是真人正妹」

新生兒被取名「陳賤妹」　網吃驚

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

真烏龜！全紅嬋賣力擦龜殼…網笑：是真愛

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

爺爺刷抖音未發現「3歲孫在河邊溺斃」

女子領5萬人民幣發現3萬是假鈔 奇了！銀行調監視器「沒人動手腳」

中國網紅尿撒靖國神社被捕！警方證實了

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

《黑神話》無法登錄！Steam一夜遭28萬次攻擊

陸上市公司正妹秘書心累離職！夜市擺攤1個月後樂歪

陸25歲金融男入贅娶回摯愛！婚後半年絕望身亡

更多熱門

相關新聞

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

高雄一名男子6月間到岡山的大茗本位製茶堂飲料店打工，沒想到竟被老闆要求「颱風天無薪上班」，事後還因為薪資缺少的問題，遭到老闆資遣，氣得他上網爆料、公開對話紀錄。對此，該飲料品牌總公司出面回應，目前正在深入了解、會協助員工處理、解決問題。

22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人看傻

22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人看傻

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

飲料店禁一次用塑膠杯　9月全台上路

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

可不可女店員家賠7位數　網驚：家中有礦？

又有屁孩鬧！清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」玩拋接

又有屁孩鬧！清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」玩拋接

關鍵字：

付款碼收款碼支付碼飲料店

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面