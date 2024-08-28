陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

▲飲料店員工掉包店內付款碼，自己爽賺，卻害公司營業額越來越差。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名飲料店的員工，偷偷將店內的付款碼（QRcode）掉包成自己的個人收款碼，幾個月來狂賺了4萬元人民幣（約17萬元新台幣）。不過，員工的行為也導致飲料店的營業額嚴重下降，令店經理起了疑心，透過監視器識破了犯行。

根據報導，飲料店的店經理表示，今年2月開始，飲料店的營業額嚴重下降，幾個月來一直沒有起色，他越想越奇怪，透過監視器查看，發現周姓員工疑似趁著獨自當班時，將店內的付款碼掉包成自己的收款碼。

店經理取得初步證據後報警，警方進一步調查發現，周姓員工2月入職，5月開始掉包付款碼，「他提前使用個人付款碼的照片加上奶茶店的名字合成了一張新圖片存在手機中，結帳時讓顧客誤以為這就是店鋪的付款碼。」

警方指出，周姓員工會趁同事正在休息，自己獨自銷售奶茶時，掏出自己的手機，向顧客展示個人收款碼進行收款，公司的錢款就這樣進入了他的個人帳戶。

警方還提到，周姓員工也曾擔心被發現，會透過切斷店舖網路、關閉監視器等方式來掩蓋自己的犯行。警方估算，從5月至案發，周姓員工共侵佔公司錢款4萬多元。

警方17日逮捕周姓員工，他坦承犯行，稱是因為個人平時開銷比較大，才會想到用這種方式多「賺」一點錢，但「賺」來的錢都已經被他花光了。周姓員工目前已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。