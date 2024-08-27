「小琉球麻花捲」積欠勞健保費　屏東執行分署打57折拍賣

▲小琉球麻花捲拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於9月3日辦理「123拍賣會」，當天最吸睛的物件是小琉球麻花捲，適合當作中秋節烤肉解膩的甜點。麻花捲市價一包70元，下殺57折一包只要40元，口味有原味、黑糖與芝麻三種，數量有限，每人限購10包，於當天上午9點半開放排隊，10點整依排隊順序開始選購，90包售完即止。

據悉，這家麻花捲還在營業中，但因僱用員工太多，積欠不少勞、健保費用，辦理分期付款後又未如期繳款，才以麻花捲抵稅。

另上次法拍會備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線，交通便利車輛好進出，本次二拍底價為4338萬4000元，等於一個月內迅速降價千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

拍賣會的動產則有納智捷白色中古車一輛，本次是二拍，這部車出廠6年，排氣量1556cc，只要一拍底價一半就有機會把車子開回家。有興趣的民眾於9月3日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有座落恆春、崁頂與來義的土地及建物，分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在9月2日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於9月3日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。