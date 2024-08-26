財經網美「誰會單買一顆CPU」　慘被網友當笑柄！光華員工曝真相

▲財經網美影片自爆「誰只買一顆CPU回家」引熱議 資深光華員工：多年前有大量散裝品。（圖／翻攝YouTube）

圖、文／CTWANT

財經網美Emmy（胡采蘋）在近期談論到Intel處理器的影片中吐槽「到底有誰會去光華商場買單一顆處理器回家？」、「你是有看過一顆 Intel 處理器擺在店裡面賣的嗎？」結果相關言論瞬間引發大量網友轉發、吐槽，該支影片甚至馬上被下架。目前胡采蘋也在FB粉絲專頁上回應，表示腳本是由一名不到30歲的研究員撰寫，而且他自己也沒有看過盒裝版本CPU。

財經網美Emmy（胡采蘋）在影片中提到Intel最新CPU的災情，後續甚至還偷偷修改退貨政策，將原本納入保固的「散裝CPU」取消退貨權利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡采蘋以戲謔口吻質疑「到底有誰會去光華商場，買單一的一顆處理器回家呢？」（合成圖／翻攝自YouTube）

為此，胡采蘋在影片中痛批「那如果你是買散裝的CPU的話，你跟誰買電腦麻煩你就跟誰去吵」、「這真的太荒謬了，到底有誰會去光華商場買單一的一顆處理器回家呢？我有看過一顆白菜擺在菜市場上面賣，我有看過一顆番茄、一顆蛋糕放在店裡面賣，請問大家，你是有看過一顆Intel處理器在店裡面賣的嗎？」

胡采蘋甚至在影片中提到「誰不是買電腦的時候，裡面已經裝了Intel的CPU嗎，我這輩子，我就沒有看過一顆CPU躺在店裡面要賣給我的」。

沒想到就是因為這些言論，意外引起不少熟悉電腦組裝的網友們的嘲笑。甚至有網友留言表示「各位當過工具人的brothers，我們真的沒有權力糾正Emmy關於沒有盒裝CPU的這件事，是我們太寵她們了。」而這段影片瞬間也引起不少網友關注、截圖，甚至是轉載，而影片本身也在短時間內被下架。

後續胡采蘋也在FB粉絲專頁發文表示，過去的經驗裡，自己接觸到的大部分CPU都是散裝，並未見過盒裝版本。同學們組裝電腦時，多是直接給店家一個配置單，過幾天再去取機，從未單獨購買過盒裝CPU。

胡采蘋也提到，這次劇本初稿的撰寫者年齡不到30歲，他的經驗與自己相似，因此未能充分考慮到多重查證的重要性，沒有在劇本中修正不精確的用語，結果引發了爭議。

胡采蘋也解釋，影片中提到的「沒有一顆一顆賣」，指的是盒裝零售版，而非所有CPU。然而，網路討論顯示，許多人確實有購買盒裝CPU的經驗，甚至一些朋友也表示自己是買的盒裝版。這讓胡采蘋意識到個人經驗的局限性，也認識到自己和那位年輕研究員在這方面的閱歷不足。

胡采蘋也提到，內部多位成員其實早已察覺影片內容不夠精確，但因為認為問題不大，未及時提出異議，目前團隊也因為這點在進行內部討論中。

▲玻璃櫃台內所擺放的藍色盒子就是Intel的CPU，黑色的則是AMD的CPU。（圖／翻攝自Google地圖 原價屋）

而《CTWANT》也獨家訪問到一名在光華商場從業多年的銷售人員，該名銷售人員表示，如果以Intel的退貨政策來講，的確是指「盒裝CPU」與「散裝CPU」沒錯，但胡采蘋可能把「店家組裝完成的電腦」內的CPU當成散裝CPU。

該名銷售人員也解釋，就以光華商場各店家的習慣，民眾在購買電腦時，也是一個零件一個零件購買後回去組裝，如果是採購店家自組的套裝電腦，或是委託店家組裝電腦的話，CPU的外盒包裝通常會放在主機板的盒子內，同時也會交代消費者要保管好，因為這涉及到CPU的保固處理問題。而這時候，電腦內的CPU仍然是屬於「盒裝CPU」。

至於「散裝」與「盒裝」的部分，該名銷售人員也解釋，在以前個人電腦需求量大的時候，光華商場中有不少店家都曾進過「散裝CPU」販售，這類CPU與官方CPU最大的差異就是外包裝以及價格，官方的CPU有著完整的盒裝，而散裝CPU只有簡單的塑膠蓋保護著，價格上也是官方CPU偏貴，散裝CPU比較便宜。

▲散裝CPU是指這種只靠單純塑膠保護殼保護的CPU，並不具備原廠盒裝。（圖／翻攝自Ebay）

該名銷售人員也提到，在以前，散裝CPU大部分的來源都是國外的水貨，或是一些品牌電腦廠商因為用不到流出來的散貨，甚至也有可能是拆機件、二手貨，但因為當時CPU更替沒有像現在這麼快速，再加上價格比較便宜，所以十分受到當時消費者青睞。

但該名銷售人員也提到，如今的光華商場，如果要看散裝的CPU，在一般店家基本上是找不太到，可能只能去一些專營二手電腦零件的販售店，或是網路賣場才有機會。一般店家所呈列的，都是來自官方的盒裝CPU，即便是海外進口的水貨，也是有完整官方包裝的，差別只在盒子上的標籤而已。

▼因價格問題，在中國當地的組裝市場中，還是很流行散裝CPU，但品質就需要深入研究。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」 她崩潰：錢都收了

▸ 46歲做試管！人妻猶豫「70歲才能退休」 全場狂勸：被叫阿公阿嬤

▸ 他交友軟體認識妹…約會她超主動怕被騙 一票人大讚：不知自己帥