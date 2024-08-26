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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

▲▼高雄,高雄大學,鳥瞰,看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲看屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

文／中央社

國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，不排除央行祭出第7波選擇性信用管制，可能會有2套劇本，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降。

台經院今天公布7月營建業營業氣候測驗點為111.96點，較6月的112.99點下降1.03點，結束先前連續3個月上揚。

劉佩真表示，營造業對景氣看法相對樂觀，不動產業方面，國內主要不動產仲介業者交易量相較6月略微降溫，主要反映美國共和黨總統候選人川普對於台灣晶片產業發表言論，讓台股創高後回檔修正，衝擊購屋人信心，加上政府嚴查「新青年安心成家房貸」違規，對短期交易頻繁的投機者造成一定影響。

劉佩真分析，央行9月不排除再推第7波選擇性信用管制，而且全球地緣政治疑慮未除，包含美國總統大選的後續影響、中東局勢及俄烏戰爭的變化，加上買賣雙方價格認知擴大，均導致未來半年房市展望趨於謹慎。
隨著房市升溫，近期市場傳出國銀房貸接近滿水位，央行總裁楊金龍親上火線，邀請34家國銀總經理喝咖啡，下令要讓國銀房貸降溫。

央行大動作出招，外界緊盯9月理監事會議是否會延續管控措施，劉佩真認為確實有可能，並推演2套劇本，一是原本央行限制特定地區貸款，特定地區侷限於六都加上新竹縣市，範圍可能擴大；第2，最高貸款成數可能再調降。

央行再出招，導致不動產信心趨於保守，不過劉佩真認為，如果國銀可以有效分散放款，一方面可降低風險，另一方面，國內還是有不少中小企業非常需要銀行端貸款，卻礙於這段時間銀行貸放集中不動產，如果可以銀行確實調整，有利於中小企業獲得資金挹注。

媒體詢問，國內物價持續走揚，又有房市問題，如何看待央行9月利率決策。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，央行每次利率決策都會考慮物價、經濟成長與台美利差3件事，現在物價還在持續上升、央行對房市也有疑慮；央行今年前2次會議都有升息或升準，第3季應會有近似的動作。

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