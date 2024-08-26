40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

▲泥鰍鑽豆腐。（圖／「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有8.7萬追蹤的美食部落客「馬卡人妻」今在媽媽社團看見，40年前出版的食譜，其中有道菜叫「玉函泥」，竟是蚯蚓從豆腐裡鑽出來，讓她震驚不已，不過後來一查發現，這道菜相當有名，甚至經過改良成為宴席菜。

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記 」今發文笑說，在媽媽社團看到，有人分享40年前出版的食譜，其中有道菜叫「玉函泥」，讓她十分衝擊，「當下覺得這什麼鬼， 也太噁了吧！結果我乾哥跟我說，這他在武俠小說裡看過，一查這菜居然滿有名的。」

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對此，網友們紛紛回應，「這道菜就是泥鰍鑽豆腐，不過泥鰍要先在清水裡養一段時間，不然那個腥味好恐怖，而且越小隻越好吃」、「這個在大陸吃得到，網路有影片教人家怎麼做，成功率不高，所以會先死一堆練習生」、「小時候母親曾做過這道料理」、「這菜我不行，想想製作過程好可怕」。

說到「泥鰍鑽豆腐」，又名「玉函泥」、「貂蟬豆腐」等，傳說是由周口漁民邢文明創制而成，後經改良成為宴席菜。其製作方法是先把泥鰍放進容器裡，倒入清水並放入少量食鹽，餵養一夜後，再將泥鰍倒入有嫩豆腐的鍋內加熱，讓它亂鑽，並加葱花、味精、生薑末等佐料。

►本文由「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權引用。