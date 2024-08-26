　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

▲40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名。（圖／「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權引用）

▲泥鰍鑽豆腐。（圖／「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有8.7萬追蹤的美食部落客「馬卡人妻」今在媽媽社團看見，40年前出版的食譜，其中有道菜叫「玉函泥」，竟是蚯蚓從豆腐裡鑽出來，讓她震驚不已，不過後來一查發現，這道菜相當有名，甚至經過改良成為宴席菜。

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記 」今發文笑說，在媽媽社團看到，有人分享40年前出版的食譜，其中有道菜叫「玉函泥」，讓她十分衝擊，「當下覺得這什麼鬼， 也太噁了吧！結果我乾哥跟我說，這他在武俠小說裡看過，一查這菜居然滿有名的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友們紛紛回應，「這道菜就是泥鰍鑽豆腐，不過泥鰍要先在清水裡養一段時間，不然那個腥味好恐怖，而且越小隻越好吃」、「這個在大陸吃得到，網路有影片教人家怎麼做，成功率不高，所以會先死一堆練習生」、「小時候母親曾做過這道料理」、「這菜我不行，想想製作過程好可怕」。

說到「泥鰍鑽豆腐」，又名「玉函泥」、「貂蟬豆腐」等，傳說是由周口漁民邢文明創制而成，後經改良成為宴席菜。其製作方法是先把泥鰍放進容器裡，倒入清水並放入少量食鹽，餵養一夜後，再將泥鰍倒入有嫩豆腐的鍋內加熱，讓它亂鑽，並加葱花、味精、生薑末等佐料。

►本文由「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權引用。

ET快訊
柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工
快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」　無呼吸心跳
央行「限貸」重拳出不到1週　第一線房仲：買方更卻步了
台中蛋黃酥名店北上！　上千盒半小時賣光
陸美女局長搞上外甥！嬌喊「幫你燉了鹿鞭」　傳多張大尺度照
快訊／爆凶殺！　28歲男浴血陳屍床鋪
快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　激動擁吻
搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚19歲兒
柯文哲4300萬買房拖蔡英文下水！　蔡辦：從未拿選舉補助款置

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

超重要！本周三「Keep真的要掰了」　LINE備份一次看

陳佩琪涉「用兒子人頭設公司」待偵查結果　北市聯醫：依法辦理

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

她搭捷運「都有戴口罩」卻頻繁感冒！網遇1狀況傻眼：真的很討厭

文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

【廣編】黑松教育基金會推動逾60校環境特色教育　助城鄉再進化！

墾丁遊客10年跌7成！PTT揭「不會回訪2原因」：寧願去日本、泰國

午後雷雨來襲「山區防暴雨」　明後天北部變烤箱飆36度

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

超重要！本周三「Keep真的要掰了」　LINE備份一次看

陳佩琪涉「用兒子人頭設公司」待偵查結果　北市聯醫：依法辦理

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

她搭捷運「都有戴口罩」卻頻繁感冒！網遇1狀況傻眼：真的很討厭

文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

【廣編】黑松教育基金會推動逾60校環境特色教育　助城鄉再進化！

墾丁遊客10年跌7成！PTT揭「不會回訪2原因」：寧願去日本、泰國

午後雷雨來襲「山區防暴雨」　明後天北部變烤箱飆36度

專殺異教徒！26歲敘利亞男坦承犯罪　德慶典「隨機砍人」致3死

Twinko可青曬絕美婚紗照！深V曲線辣翻…155嬌小身材穿長澎裙圓夢

MEET TAIWAN成功行銷台灣會展產業　獲Stevie Awards金獎

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

快訊／高雄飯店傳命案！友聯繫不上　房務開門驚見1男陳屍床鋪

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

Telegram執行長遭逮！　白宮前幕僚暗示「馬斯克恐是下一個」

快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」無呼吸心跳！　目擊民眾嚇壞

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

生活熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

辣闆娘占騎樓烤玉米「天天被檢舉」　疑生意好遭人眼紅

鶴茶樓飲料咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

財經網美大出包！「20分鐘影片緊急下架」　本人道歉認了：黑歷史

全球城市小姐冠軍出爐！20歲吳芷瑜封后

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

許光漢「沒吃飽不開心」？同梯瘋傳軍中生活

更多熱門

相關新聞

好逛勝過寧夏、饒河！「台北超強夜市」有黑馬

好逛勝過寧夏、饒河！「台北超強夜市」有黑馬

先前曾有網友好奇詢問，「純論賣吃的，台北哪個夜市最頂？」貼文曝光後，立刻釣出許多老饕點名「寧夏夜市」。不過，最近不少人狂讚雙北某個冷門夜市，超多好吃的東西，還很好逛，物價還很合理，話題引發熱議。

南消一大東山消防分隊相約認識防災廚具

南消一大東山消防分隊相約認識防災廚具

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

花蓮隱藏美食「提前停業」　饕客嘆：回去必吃

花蓮隱藏美食「提前停業」　饕客嘆：回去必吃

在日本冬天才有賣！他來台「愛上超商1美食」激推

在日本冬天才有賣！他來台「愛上超商1美食」激推

關鍵字：

美食馬卡人妻40年前食譜玉函泥泥鰍鑽豆腐

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

王思聰孩子媽疑自導自演！

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面