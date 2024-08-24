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被毒蛇咬傷　巴西男竟忍痛生擒「徒手抓給醫生看」：就是這隻

▲▼被毒蛇咬傷　巴西男忍痛生擒「徒手抓給醫生看」：就是這隻。（圖／翻攝X）

▲男子被毒蛇咬傷，竟直接把蛇帶去急診室。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西一名男子不慎被毒蛇咬傷後，竟忍受劇痛「徒手活捉」那條蛇，並且直接帶去急診室，讓醫師知道該使用哪種血清，最終成功保命。但專家指出，此舉風險非常大，建議對蛇拍照或錄影，才是更好的做法。

G1等外媒報導，58歲男子在森林裡工作時，試圖移除一條「巴西蝮蛇」（Bothrops jararaca），反而被咬傷右手。由於他不確定這是什麼蛇，才直接把蛇帶到醫院，在候診室「徒手抓蛇」、獨自等待的畫面，也在社群媒體瘋傳。

事實上，這起事件發生在本月5日，男子接受治療後，也於9日順利出院，但相關畫面22日才披露。瓜魯雅市（Guarujá）環境保育小組接獲通報後，很快趕到醫院，把蛇安全野放到附近山上。

生物學家博爾托內（Daniel Monteiro Bortone）表示，巴西蝮蛇感覺受威脅時，會使用毒液保護自己。民眾被咬傷，將引起出血、腫脹、劇痛，建議立即使用肥皂清洗傷口、大量喝水並尋求醫療救助，不應該在切割傷口周圍、吸出毒液或使用止血帶，這只會讓情況變得更糟。

博爾托內也表示，其實沒必要把蛇帶到急診室，「他冒著再次被咬、蛇逃跑並咬到其他人的風險。蛇不會一口就立刻用完所有毒素。」

根據加拿大野生動物保護協會（Wildlife Preservation Canada）資訊，巴西蝮蛇棲息範圍遍及巴西南部、阿根廷北部、巴拉圭西部的森林裡，通常在雨季繁殖及捕食，乾燥季節較少活動。成年個體生活在較低的樹林，獵食地面上的齧齒動物，幼年個體則會在樹上躲避天敵，以青蛙為食。儘管大部分時間都會避開人類，但偶爾也會進入聖保羅周圍的都會地區。

 
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