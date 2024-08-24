一卡車「西瓜」入境！毒梟偽裝技術太爛　美海關查獲1.6億安非他命

▲毒梟居然把安非他命「偽裝」成西瓜，並隱藏在真西瓜之間企圖藉此混入美國境內，估計這批毒品市值超過約1.6億元台幣。（圖／翻攝自X）

文／CTWANT

美國海關最近在美墨邊境查獲一批走私毒品，毒梟居然把安非他命「偽裝」成西瓜，並隱藏在真西瓜之間企圖藉此混入美國境內，不過這批假西瓜的喬裝技術太拙劣，海關人員一眼就辨識出「假瓜」，估計這批毒品市值超過約1.6億元台幣。

從美國海關公布的照片可見，這批看似西瓜的橢圓形狀包裹，仍可以肉眼分別與真西瓜有極大差異，據《紐約郵報》報導，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）表示，他們在16日於南加州奧泰梅薩口岸（Otay Mesa）查獲上千個偽裝成西瓜的安非他命包裹。

根據CBP表示，邊境人員從一輛試圖進入美國的卡車上發現了1220個含安非他命的包裹，這些包裹以綠黑相間的紙做外皮，看起來就像西瓜，總重量超過2千公斤。

CBP指出，由於這批西瓜的喬裝技術太拙劣，海關人員一眼就看出有詐，這批毒品市價超過500萬美元，約1.6億元台幣。CBP官員查扣了該卡車和所有毒品，並將29歲的卡車司機移交國土安全部調查局。

隨著毒販的走私手法日益複雜，在9日，當地的海關人員也從一輛過境卡車上查獲了一批藏在農產品內的安非他命包裹。當時，這名卡車駕駛試圖從墨西哥過境進入美國，但被緝毒犬嗅出卡車上的芹菜「另有乾坤」，CBP官員在芹菜堆中發現了508個隱藏的包裹，內含286公斤的安非他命，估計價值75.5萬美元，約台幣2400萬元，這批毒品連同卡車隨即被查扣，而34歲的駕駛也被移交國土安全部調查局。

▲毒梟居然把安非他命「偽裝」成西瓜，並隱藏在真西瓜之間企圖藉此混入美國境內，估計這批毒品市值超過約1.6億元台幣。（圖／翻攝自X）

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