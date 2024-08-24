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新竹凶宅「1天1萬元」徵勇者入住！媒體人曝背後秘辛：這是種職業

窗戶,房,凶宅,靈異（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲新竹一戶凶宅日前在徵勇者入住。（示意圖／免費圖庫Stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

新竹先前有間凶宅開出1天1萬元的薪水，邀請勇者入住，消息引發討論後，不少網友躍躍欲試。對此，資深媒體人許聖梅表示，其實在日本確實有「洗屋師」的行業，雖然一樣是入住就能賺錢，但限制相當嚴格，若是中途放棄，還會面臨高額賠償。

許聖梅在節目《震震有詞》分享，這則新竹豪宅徵求人入住的貼文曝光後，受到大量討論，不少網友躍躍欲試，但其實這種行為是源自日本的職業，也就是所謂的「洗屋師」。

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許聖梅說，也許有人會抱著住3天賺3萬的「炒短線」心態入住，但其實沒有這麼簡單。許聖梅說到，入住的人首先要有正當行業，白天在外面上班，晚上回到凶宅以後，也要維持一般人的作息，每天要在房子裡待滿12小時，不能半夜到處跑，「在那邊逛夜市，回來待兩個小時，是不可以的。」

樓梯,凶宅,驚悚,鬼屋,公寓,大樓（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新竹一戶凶宅日前在徵勇者入住。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，許聖梅提及，這種行業通常都需要綁約一年，一定要住滿才能領到錢，若是中間落跑，就需要負擔數倍的違約金。

許聖梅指出，之所以會這樣做，是因為凶宅屋主想將房子賣出，讓下一位顧客知道，房子裡面有人住了，且生活作息正常，住了一年都沒事。

對此，另一名來賓「瑞奇」則說，雖然一年賺365萬元相當吸引人，但背後要承擔的風險也不少，萬一在裡面出了事，後續要找師傅處理的成本，可能會大過這些收入，「所以我對於這個東西，是敬鬼神而遠之啦！」

 
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