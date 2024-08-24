2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

▲桃園市環保局長陳世偉、副市長蘇俊賓、雄獅集團行銷長張有群(由左至右) ，邀請大家來感受富岡小鎮的獨特魅力。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「2024富岡鐵道藝術生活節」24日起跑，以「微光小鎮再發現」為主軸，結合鐵道文化與藝術展演，強調鐵道與生活記憶的連結，喚起市民對鐵道的回憶。開幕首日有「蒸機國王」美譽的DT668蒸汽機車與復古懷舊的「藍皮解憂號」齊聚富岡，勢將吸引鐵道迷湧入。

副市長蘇俊賓表示，兩年一度的富岡鐵道藝術生活節是桃園重點特色活動，市府與臺鐵公司、雄獅旅遊及地方協力夥伴強強聯手，推出藍皮解憂號限定遊程、鐵道模型展、列車移動劇場及主題市集等活動，將於8月24日至9月1日期間在富岡火車站及其周邊街區魅力登場。

▲鐵道模型達人徐志綱老師創作的日治時期木造富岡火車站模型。（圖／記者楊淑媛攝）

雄獅集團行銷長張有群總經理說，臺灣的永續旅遊已經跟軌道和鐵道旅遊，成為一個完整的概念，因此，雄獅旅遊致力把鐵道旅遊和台灣每個亮點的文化小鎮結合，一起挖掘更多的美麗，讓小鎮越來越來。

市府文化局指出，本次活動與國內知名鐵道模型達人徐志綱老師合作鐵道模型展，展出多件復古車站及鐵道場景，以及徐老師為本次活動特別創作的日治時期木造富岡火車站模型，展區並規劃有動態運轉區，歡迎鐵道迷帶著珍藏列車體驗展示。

此次活動也結合文化局藝術綠洲創作徵件計畫，邀請本市傑出演藝團隊何日君再來劇團帶來《慢分的末班車－停駐X交錯》，在移動的電聯車廂演出，搭配窗外疾駛而過的景色，是相當特別的觀賞體驗，購票情況熱烈已全數售罄。