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新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新　完工開放通行

▲▼新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

隨著高雄鐵路地下化最後一哩路的「新高雄車站」工程接近尾聲，市府工務局道路養護工程處針對站前建國路人行道改善也搶先在8月完成，為高雄車站商圈注入活力。附近居民說，行走上更加平整舒適，晨跑或晚間散步，居民都能享受到安全便利的步行環境。

建國路為高雄市東西向交通幹道，沿線有公車、國道客運站，也有眾多旅宿、商辦、店家，還可串聯建國3C商圈、三鳳中街觀光商圈。

▲▼新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

新高雄車站以「高雄之心」為概念，因應車站轉型後預期帶動的商機，建國路人行道翻新後有如疏通城市動脈，將為站區注入更多人潮與活力，目前已全面開放通行。

工務局表示，這次改善三民區建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道，也將周邊高雄中學通學道一併納入改善，改善總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7,456平方公尺，秉持人本交通精神改善人行道，採用平整、耐用、美觀的優質材料翻新鋪面，亦與交通局合作優化行人動線，並調整路口行穿線及設置無障礙斜坡，提供民眾安全舒暢的行走環境。

▲▼新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新高雄車站商圈拚人潮！建國路人行道換新，完工開放通行。（圖／記者賴文萱翻攝）

附近居民許小姐說，這次市府改善建國路人行道，行走上更加平整舒適，無論是晨跑或晚間散步，居民都能享受到安全便利的步行環境，也能活絡車站周邊環境機能。道工處補充，市府會持續提升整體人行環境品質，營造宜居友善的生活空間。

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