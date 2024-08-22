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社會 社會焦點 保障人權

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲王姓女子日前晚間闖進一間套房，赤裸上身翻找衣服，不久，1對情侶住戶返家，發現家中竟出現一名半裸女子翻箱倒櫃，男子在女友面前百口莫辯，只好報警，員警發現王女語無倫次，懷疑她吸毒，當拿採尿杯要求採尿時，王女可能誤將警員當成酒店少爺，竟掏出千元鈔放進杯子，讓員警好氣又好笑。

▲▼一名女子吸毒後，神情恍惚，竟把採尿杯當酒杯塞進千元鈔。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名女子吸毒後，神情恍惚，竟把採尿杯當酒杯塞進千元鈔。（圖／民眾提供，下同）

台中市警二分局永興派出所18日晚間8點多接獲屋主報案，有個女子光著上身在他家裡翻找衣服，同時一直自言自語、語無倫次，員警到場發現，原來王女住在三樓，吸食毒品後精神恍惚跑錯樓層誤上四樓，恰好屋主外出吃飯沒鎖門，王女以為是自己的家，就直接進入。

報案人與女友吃完晚餐回來，一開門就看到王女裸著上身，當下嚇得百口莫辯，不知怎麼跟女友解釋，員警到場後請王女穿好衣服，她這才意識到自己走錯房間了。

▲▼一名女子吸毒後，神情恍惚，竟把採尿杯當酒杯塞進千元鈔。（圖／民眾提供，下同）

員警陪同王女下樓回到自己房間，意外在房間桌上發現一包K他命（毛重2.5公克），於是將王女帶回派出所了解，沒想到當員警拿紙杯要給王女採尿時，王女竟然將1張千元紙鈔塞進紙杯，根本把員警當成酒店幫忙斟酒的少爺，令人啼笑皆非，警方偵問後依違反毒品危害防制條例函送偵辦。

▲▼一名女子吸毒後，神情恍惚，竟把採尿杯當酒杯塞進千元鈔。（圖／民眾提供，下同）

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