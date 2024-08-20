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社會 社會焦點 保障人權

獨／知名日商前高管遭爆愛情騙子　瞞日本妻小玩弄台女長達5年

記者邱中岳／台北報導

交通部長李孟諺婚外情10年遭爆始亂終棄而下台，1名女子也被知名日商前高管欺騙感情！2019年女子在日式酒店認識來台出差的前高管，他表示並無婚姻關係也沒生小孩，2人隨即陷入愛河，但男方始終沒有給承諾，連去日本也不敢帶女子見父母，直到2023年6月間女子抓包男方有妻小，男方也不斷以「會與妻子離婚」安撫女子情緒，女子因不願繼續當小三，在2024年與另名男子交往且公證結婚，男子憤怒表示，「這樣欺騙台灣女子的感情真的很過分」。

36歲的高姓男子出面控訴，知名日商日本籍高管在2019年認識自己現任的36歲孫姓妻子，當時男方表示未婚也沒有小孩，2人隨即陷入愛河，儘管2人經常一起出遊，但是每到日本卻從來沒有帶孫女回家見父母，孫女問起2人未來規劃，前高管都是避重就輕。

▲▼孫女（右）曾被松下電器總經理今西欺騙感情5年，丈夫（左）得知氣憤出面控訴。(圖／記者邱中岳攝）

▲孫女（下圖右）曾被知名日商前高管欺騙感情5年，丈夫（上圖）得知氣憤出面控訴。(圖／記者邱中岳攝）

直到2023年6月，孫女與前高管一起出遊，無意間發現對方其實已婚，且還有2個小孩，質問對方也坦承在日本其實有家室妻小，但不斷辯解其實與妻子感情不好，但是在日本離婚是要判賠大筆贍養費，所以暫時無法離婚，讓孫女苦苦等待。

▲▼孫女（右）曾被松下電器總經理今西欺騙感情5年，丈夫（左）得知氣憤出面控訴。(圖／當事人提供）

▲孫女原本以為日商前高管是單身，但交往5年後才發現被騙，2人還不時出遊拍照。(圖／當事人提供）

2024年初，孫姓女子認識台灣的高姓男子，高男追求孫女，孫女也答應與高交往希望能夠忘記與前高管的感情，但是交往期間，又與前高管藕斷絲連，讓高男得知相當憤怒，當場質問孫女，孫女則表示，因為5年來共同朋友太多，所以一時間無法抽離朋友圈。

▲▼孫女（右）曾被松下電器總經理今西欺騙感情5年，丈夫（左）得知氣憤出面控訴。(圖／當事人提供）

▲孫女與前高管日式酒店認識，2人交往還經常一起出遊，甚至一起泡溫泉。(圖／當事人提供）

最後高姓男子要求孫女將前高管的通聯方式封鎖，也不要再跟其聯絡，孫女也依照辦理，2人在7月26日前往戶政事務所登記結婚，但是高男相當不滿，認為知名日商派駐台灣的前高管，不該這樣玩弄台灣女子的感情，因此決定出面揭穿該前高管的真面目。

▲▼孫女（右）曾被松下電器總經理今西欺騙感情5年，丈夫（左）得知氣憤出面控訴。(圖／當事人提供）

▲孫女與前高管經常一起出遊，但是到日本卻從來沒有帶孫女見父母，讓孫女感到相當疑惑。(圖／當事人提供）

高姓男子氣憤表示，受害者不會只有是妻子一人，畢竟該日商是很大的一家公司，派駐在台灣日本人那麼多，但是堂堂一個前高管卻以欺騙方式交往台灣女朋友，實在有損日商公司的形象，「相當可恥」。

▲▼孫女（右）曾被松下電器總經理今西欺騙感情5年，丈夫（左）得知氣憤出面控訴。(圖／當事人提供）

遭指控的日商前高管年約50歲，曾經為台灣職棒開球，台灣有許多重大的發布會都可以看見他的身影，對此，該日商在截稿前都沒有對此事做出回應。

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