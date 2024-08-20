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大陸 大陸焦點 特派現場

陸股「北向資金」改季度公布　專家：利於穩定投資者心態

▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲外國投資者逃離中國股市。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

全球資金持續從中國股市撤出，一個重要的外來投資數據來源近日被大陸官方限制披露。上交所、深交所從8月19日起，不再公布代表外資的北向資金實時交易數據，引發市場關注。有機構人士指出，北向資金對A股的影響相當大，當前不再披露有利於穩定A股投資者的心態和預期。

據《新京報》報導，8月19日，滬深交易所收市後公布了當日滬深股通交易總額、交易金額前十證券名單及其交易總額等數據，但並沒有公布當日北向資金淨流入數據。

根據交易所公告，今後交易所將按季度公布北向資金的個股持倉情況。

Wind數據顯示，8月16日，大陸北向資金淨賣出67.75億元（人民幣，下同），其中滬股通淨賣出25.68億元，深股通淨賣出42.07億元；上周北向資金淨賣出50.36億元，其中滬股通淨買入20.85億元，深股通淨賣出71.21億元。

對於本次滬深股通信息披露機制的調整，有機構人士指出，北向資金對A股的影響相當大，不少投資者，包括廣大股評、分析師都緊盯北向資金流進流出情況，以此作為投資參考。

有機構人士表示，當市場弱勢時，不少跟風資金的趨同交易（北向賣，跟風者賣；買亦如此）加大了市場波動。當前不再披露北向資金當日淨流入數據，會倒逼跟風北向的短線資金修改策略，有利於降低市場過度波動，穩定A股投資者的心態和預期。

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