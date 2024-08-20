　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張海報號召20萬人捐鞋！「舊鞋救命」特展開跑　體驗非洲社區　

▲▼「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

▲「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

記者林育綾／台北報導

2014年一張海報，號召了全台20萬人捐出二手鞋，幫助肯亞孩童遠離沙蚤蟲。「舊鞋救命」即將展開10周年特展，並募集100雙鞋子的故事，「舊鞋。拾現改變」特展將於9月7日至8日，在花博園區開展，以微型非洲社區體驗，讓民眾親身感受當地生活，並展示非洲社區營造成果。

▲▼「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2014年因為一張海報，意外號召了20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈。（圖／舊鞋救命提供）

舊鞋救命國際基督關懷協會（簡稱「舊鞋救命」）成立10周年，2014年因為一張「舊鞋。救命」海報，創辦人楊右任及雷可樂夫婦意外號召了20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈，幫助肯亞孩童遠離沙蚤蟲，展開跨域公益行動。10年來舊鞋救命的足跡，已遍及超過12個非洲國家，累計吸引2.4萬名志工加入，惠及超過300萬人。

為紀念舊鞋救命成立10周年，這次活動以「這次招募的不是鞋，而是您的故事」為宗旨，邀請民眾翻開鞋櫃，捐出塵封已久的舊鞋，並分享與這雙鞋相關的感人故事。舊鞋救命計畫募集100雙鞋子和故事，這些鞋子和故事將成為特展的亮點之一，並將愛心送往非洲。

▲▼「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

▲「舊鞋救命」將舉行10周年特展活動，新北市環保局副局長朱益君為特展募集捐出了第一雙鞋。（圖／舊鞋救命提供）

舊鞋救命表示，從初期的物資捐助發展至今，已有6大計畫在非洲各地角落持續深耕，從潔淨飲水、興學，到養雞農耕，從生命需求為出發，多方向改善當地的生活品質，「舊鞋。拾現改變」10周年特展，將於9月7日至8日在台北花博園區開展，以微型非洲社區體驗，讓民眾親身感受當地生活，並展示非洲社區營造成果。

▼「舊鞋。拾現改變」10周年特展，將於9月7日至8日在台北花博園區開展。（圖／舊鞋救命提供）

▲▼「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

收150元現金沒檢查！外送員事後一看「賺翻了」

裝避孕器會讓「月經不來」？婦產科名醫：片斷資訊誤導很好的例子

天候不佳及風切影響　桃機多架航班轉降高雄沖繩

孩童普渡現場搗亂出大事！「連燒10天」師傅嘆：被跟了

快訊／20:49台灣東部海域規模4.6地震　最大震度3級

隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

桃捷綠線主線車站完成命名！2026通車藝文特區　17座站名看這裡

加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

當街綁架人妻畫面曝！黑衣男前後蹲點埋伏　粗暴拖進車囚禁30hrs

生活熱門新聞

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

八月下旬「超強運三星座」

孩童普渡現場搗亂出事！師傅嘆：被跟了

去成人展打工超香？她秒滅火：粉絲請不要

水氣增「雨最大時間曝」　9縣市入夜颳強風到明天

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

快訊／陳彥伯接任交通部代理部長　行政院拍板了

日本超準心測！找出你內心深處的渴望

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

AV男優片酬「最頂就是7」　來賓驚呼

好市多爆標價≠結帳金額　處理方式他氣炸

超多人常拿「2物品」擦眼鏡GG了！

更多熱門

相關新聞

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

中華基督教行道會卓越桃園教會3日於桃園藝文特區綠一公園，舉辦「城市有愛非送不可—舊鞋救命」活動。市長鄭文燦出席活動表示，目前全世界仍有許多人生活在貧窮線底下，許多國家的人民常因沒有鞋子穿，而感染沙蚤病喪命。「舊鞋救命」活動，募集舊鞋送至非洲肯亞，讓另一個國度的孩子們能有鞋可穿，展現台灣人的愛心。

舊鞋救命明登場！楊右任、謝祖武高雄開講

舊鞋救命明登場！楊右任、謝祖武高雄開講

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

斷捨離好溫暖！畢業物品處理6點

斷捨離好溫暖！畢業物品處理6點

非洲貧民遭沙蚤侵蝕雙腳潰爛　海巡署募3千雙

非洲貧民遭沙蚤侵蝕雙腳潰爛　海巡署募3千雙

關鍵字：

舊鞋救命

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面