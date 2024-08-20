一張海報號召20萬人捐鞋！「舊鞋救命」特展開跑　體驗非洲社區　

▲「舊鞋救命」步入10周年，將展開特展活動。（圖／舊鞋救命提供）

記者林育綾／台北報導

2014年一張海報，號召了全台20萬人捐出二手鞋，幫助肯亞孩童遠離沙蚤蟲。「舊鞋救命」即將展開10周年特展，並募集100雙鞋子的故事，「舊鞋。拾現改變」特展將於9月7日至8日，在花博園區開展，以微型非洲社區體驗，讓民眾親身感受當地生活，並展示非洲社區營造成果。

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▲2014年因為一張海報，意外號召了20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈。（圖／舊鞋救命提供）

舊鞋救命國際基督關懷協會（簡稱「舊鞋救命」）成立10周年，2014年因為一張「舊鞋。救命」海報，創辦人楊右任及雷可樂夫婦意外號召了20萬台灣民眾參與二手鞋的捐贈，幫助肯亞孩童遠離沙蚤蟲，展開跨域公益行動。10年來舊鞋救命的足跡，已遍及超過12個非洲國家，累計吸引2.4萬名志工加入，惠及超過300萬人。

為紀念舊鞋救命成立10周年，這次活動以「這次招募的不是鞋，而是您的故事」為宗旨，邀請民眾翻開鞋櫃，捐出塵封已久的舊鞋，並分享與這雙鞋相關的感人故事。舊鞋救命計畫募集100雙鞋子和故事，這些鞋子和故事將成為特展的亮點之一，並將愛心送往非洲。

▲「舊鞋救命」將舉行10周年特展活動，新北市環保局副局長朱益君為特展募集捐出了第一雙鞋。（圖／舊鞋救命提供）

舊鞋救命表示，從初期的物資捐助發展至今，已有6大計畫在非洲各地角落持續深耕，從潔淨飲水、興學，到養雞農耕，從生命需求為出發，多方向改善當地的生活品質，「舊鞋。拾現改變」10周年特展，將於9月7日至8日在台北花博園區開展，以微型非洲社區體驗，讓民眾親身感受當地生活，並展示非洲社區營造成果。

▼「舊鞋。拾現改變」10周年特展，將於9月7日至8日在台北花博園區開展。（圖／舊鞋救命提供）

