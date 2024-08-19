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「來台灣是個錯誤」！老外遊雙北遇颱風　一週後卻捨不得走了

國外網友表示，來台灣旅遊一週後，恨不得永遠住在台灣。（本刊資料照）

▲一名國外網友表示，來台灣旅遊一週後，恨不得永遠住在台灣。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名疑似來自菲律賓的網友，7月底在美國Reddit論壇平台上以「到台灣旅遊是個錯誤」為題發文，表示前陣子在台灣待了一週後，除了7月24日因颱風凱米來襲無法出門，其餘時間他都盡可探索雙北兩座城市的角落，種種體驗讓他很捨不得搭機返家，甚至回國後還在幻想能遠永住在台灣。

原PO用夾雜菲律賓語和英文的方式，分享對在台灣生活的嚮往。「我不想離開…」他形容在台灣的生活實在太過舒適，便捷乾淨的捷運、高鐵及地鐵系統、西門町的夜生活、走不完的登山小徑和自然步道，稱讚雙北的一切都很高效且經過縝密規劃，從便利的支付系統，到既平靜又興奮的感受，「我想擁有這一切！」

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原PO表示曾去過泰國、新加坡與日韓，唯獨台灣深深吸引住他，想到無法在台灣多待幾年工作或讀書，他就感到十分遺憾。

貼文一出，一位來自菲律賓的網友也有同感，留言表示雖然日本是他最愛的國家，但只有在台灣他才會有不想回家的感覺，或許是兩邊的氣候與植被相像，但台灣的基礎建設更佳發達。

有網友則認為，旅遊跟定居生活完全是兩回事，像他很喜歡日本的文化、食物與人，但在日本住了一年，發現不如想像中美好，需要面對職場文化、天然災害以及種族歧視等挑戰，還有日本實際上並不如人們說的那樣先進，建議原PO在台灣居住半年再下定論。


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