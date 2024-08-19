男友「中元節路邊撿紅包」請吃飯！妹子怕爆：睡不著明天就分手

▲原PO和男友吃完飯後，才知這錢是男友在中元節撿到的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一位大陸女網友表示，她男友在中元節撿了路邊的紅包後請她吃飯，她要男友把錢放回去，但男友覺得她太迷信，而她因為太怕要去男友家睡遭拒，最後她嗆，如果睡不著明天就分手。不少人看了直呼「他完全不懂妳的害怕」。

原PO說，中元節她跟男友在外約吃火鍋，而結帳時男友罕見掏錢結帳，吃了200多元人民幣（約新台幣850多元），回程她問男友怎麼有現金，男友說，他在一個公園撿到紅包。原PO指出，她越想越不對，要男友把錢還回去。

從對話紀錄可見，原PO問，確定沒問題嗎？男友說，在公園廁所前撿的，應該是失主不小心掉的，他窮不怕鬼，有本事鬼就來找他，他要看看鬼的長相。原PO擔心說，「一整天大家都在燒紙錢，你竟還敢去路邊撿錢。」

▲原PO為此感到害怕，男友卻老神在在。（圖／翻攝微博，下同）

原PO說，她晚上睡不著，明天還要上班。男友表示，沒事別自己嚇自己。原PO指出，她要去男友家。男友回，中元節晚上別出門。原PO最後撂狠話，如果晚上睡不著，明天直接分手。

文章一出，不少人紛紛留言「說女方封建迷信，又說中元節晚上不能出門」、「借命借來的錢都敢撿，妳男友真是廁所裡點燈」、「他完全不懂妳的害怕，還取笑妳膽子小」、「好嚇人啊還要等妳睡不著，明天再分嗎？直接分不行嗎」。

▲原PO最後嗆要分手。

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