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12星座為你吃醋的反應大公開　魔羯冷到讓你頭皮發麻

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲牡羊吃起醋來會忍不住想向對方問個清楚，但只要對方願意好好解釋和安撫，他們也會漸漸平復下來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

在愛情裡有甜也有酸，吃醋時那酸溜溜的感覺讓人感覺醋罈子可全都打翻了。《星座好朋友》為大家整理出12星座吃醋時，可以從哪些地方觀察出來呢，一起參考看看。

直接和對方大吵一架

代表星座：牡羊座、雙子座、獅子座、射手座

牡羊和獅子的脾氣和佔有欲，那可是出了名的大，你可別以為讓他們吃醋了，他會對你更好、更寵你，他們沒在你身上裝定位系統就已經不錯了。這兩個星座一旦吃醋，當然是要立馬向對方「問個清楚」，搞清楚對方到底在想什麼，是否真的想背叛自己對他們來說是最重要的。而雙子和射手，別看這兩個星座總是一副愛玩的樣子，他們對待感情可是很執著的，自己的另一半當然不能和其他人太好，如果他們發現了自己的戀人和其他異性有些什麼過從甚密的接觸，可是會瞬間打翻他們心中的醋罈子，然而若是另一半願意耐心的好好解釋，他們也不會太苛刻的。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲保守木訥的土象星座，即使吃醋了也不會明講。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

冷戰冷到你發毛

代表星座：金牛座、處女座、天蠍座、魔羯座

土象星座的人，對感情的表現上本來就比較保守、木訥，他們連喜歡一個人時，表現出來的樣子也不會熱到哪裡去。吃醋不高興時，當然也是選擇用冷戰的方式處理。他們都有點固執、鑽牛角尖的特性，以至於他們就算吃醋了也不會明講，一來覺得承認吃醋很丟臉，面子掛不住，二來是因為他們認為，對方應該要發現自己的不對勁，是對方讓自己吃醋不對在先，所以也應該由對方來和自己解釋清楚。而天蠍就是最可怕的那種，他們吃醋是絕對不會明擺著讓你發現的。他們會開始默默地觀察你的一舉一動、偷偷蒐集資料，態度上也會比平常時冷上許多，這時你就算知道他在生氣什麼，急著解釋反而還會被他認定是心裡有鬼，只能等他自己蒐證完畢，認明你是清白的。

看情況決定怎麼處裡

代表星座：巨蟹座、天秤座、水瓶座、雙魚座

巨蟹和雙魚這兩個星座在感情裡都比較敏感，對自己也非常的缺乏自信心，所以他們可以說是所有星座中，最容易吃醋的。只要看到他們認為條件比自己好一點的異性出現在另一半身邊，他們就會開始質疑自己是否不夠好、對方是否真的愛自己、會不會被別人一勾就走的無限循環小劇場中。但他們還是理性的，只要對方願意好好跟他們解釋，消除他心中的疑慮，那他們很快就會重新對感情抱持著希望。而水瓶和天秤，本身是不太會吃醋的人，就算吃醋了也還是能夠冷靜下來分析，他們知道一段感情得來不易，若是因為莫名的吃醋容易讓關係破裂，那是最得不償失的。

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