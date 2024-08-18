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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／柯文哲陷危機綠保守「順勢走」　維持戰略高度不急搶年輕人

▲▼民進黨全代會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲面對柯文哲的金流風暴，民進黨保守應對。圖為民進黨全代會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金風波，加上京華城案重挫民眾黨形象，日本重量級學者小笠原欣幸更評估民眾黨影響力可能「終結」，台灣政治回歸藍綠兩大黨局面。對於未來政壇情勢，尤其如何爭搶小草，綠營採保守立場，一方面避免反作用力，一方面維持戰略高度，不妄然進入「打誰保誰」的戰術層次。

在柯文哲身陷政治獻金風波後，小笠原欣幸評估，柯文哲、民眾黨的影響力可能終結，使台灣政治回歸藍綠對決的局面。事實上，社會各界也在討論，倘若民眾黨支持者裂解後，藍綠會如何瓜分選票，特別是民眾黨支持者以年輕人為主體，民眾黨的裂解，是嘉惠國民黨，還是小草回歸民進黨的回頭草？

綠營黨政人士認為，要從「戰術層次」、「戰略層次」來分析。首先，「戰術層次」是一般所熟知，好比操作棄保，棄誰保誰、攻誰保誰，如今藍營有所謂「打珊保柯」，在藍營的戰術思維上，明顯是貪圖最後「藍白合」的殘存希望。

該人士表示，現在不是選戰期間，不是短兵相接的時刻，如果停留在「戰術層次」，無疑是矮化政黨高度；因此，綠營應當是要從「戰略層次」來看待此事，在政治獻金、貪腐案件上，人民要看到的是民進黨如何處理，是否秉持勿枉勿縱的態度，倘若有一絲一毫徇私舞弊，都是「零容忍」的。

因此，該人士認為，民進黨的基本態度很簡單，就是勿枉勿縱，不論是綠營、白營、藍營，不管是自己人還是政敵，只要事涉不法，就是交由司法偵辦。他強調，總統賴清德從擔任民進黨主席以來，對於掃黑、掃毒、打貪，不論黨內外人士，乃至他的自家人都不放過，「重度潔癖者」是人民希望看到的，也是民進黨必須坦承面對的。

綠營人士強調，面對貪腐議題，政黨的態度或手段，如果還是在操作所謂「打珊保柯」，或是去想年輕人會倒向藍綠哪一個陣營，只會被國人看破手腳，為的只是政治紅利，這是劃錯重點。

對此，民進黨立委林楚茵表示，身為政治人物就應該被高度檢視，過去民眾黨標榜高標準，而民進黨是維持相同標準去看這些案子。金流案就她認為，最終罪責不會太重，但整起報帳風波就是一個破口，讓民眾黨過往所喊的美好洩氣。

至於外界所好奇，年輕支持者是否會流向民進黨？有綠營國會幕僚認為，近期確實有感受到年輕支持者的變動，但年輕人的支持是比較游離的，不一定會回到民進黨，也有機會跑到藍營去，這都說不準。

幕僚指出，柯文哲、民眾黨此次的危機，不是說民進黨有多大的攻擊力道，主要還是一種「反作用力」的結果，因柯文哲自己的「人設」崩壞，過去的高標準形象如今被打回到自己身上。

幕僚觀察，綠營對於柯文哲這些爭議，基本態度還是「順勢走」，而不會大張旗鼓，因用力過頭，可能逼走年輕支持者外，再來更重要的是該案檢調已經介入，綠營如果猛打，最後或許又被反過來質疑是干預司法，所以多是選擇靜候調查結果，「站在被動立場，不會主動攻擊」。

林楚茵則表示，小草覺醒不是現在的事，在「青鳥」時就有人陸續在回頭，只是這些人是否直接變成綠營支持者，並不是那麼快的事，尤其民進黨身為執政黨，自然又承擔更多民眾的期待，壓力非常大，所以想要贏得青睞，總體來說，民進黨最終還是得拿出說服力的政策。

另有綠營黨政人士說，「年輕人好比浮雲，是自主性非常強的群體，都有自己的想法，對不同議題會有不同的見解」。他分析，年輕人本來就不該被特定政黨綁架，這是多元民主社會的價值所在，「因此，不可以說年輕人一定支持民進黨，或是哪個特定政黨，這種說法對年輕人並不尊重」。

該人士表示，這個時間點如果在思考如何爭取年輕人的「政治紅利」，這是該被年輕人唾棄的，身為政黨或是執政黨，應該是去了解年輕人的所思所想，在高度上除了嚴以律己，更要推出有感施政跟政策才是正辦。

黨政人士舉總統大選中，最常被討論也是最核心的議題「兩岸論述」為例，國民黨長年都搞錯重點，推立場模糊的「九二共識」，強攻民進黨是「台獨」；但是，歷經幾次大選後觀察，年輕人在兩岸立場上，並不是最在意國家名稱為何，是中華民國、是台灣，乃至中華民國台灣，而是在意「主權的堅持與保護」，是否維持現有的自由民主生活方式。

該人士指出，戰略層次上，應該是定調兩岸論述核心價值在「主權」，而非戰術層次上的名詞解釋；同樣的道理，民眾黨的貪腐案，戰略層次是如何展現勿枉勿縱的態度，而非戰術層次的「棄誰保誰」或「打珊保柯」，重點在如何做好自己，要求自己，人民眼睛是雪亮的。

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