直擊！未繫安全帶...警鷹眼逮毒品三條通　阿里山公路壓制畫面曝

記者翁伊森／嘉義報導

車流量極大的阿里山公路17日上午8時50分出現警方壓制逮人的驚險畫面，嘉義中埔分局警方巡邏員警發現自小客車駕駛未繫安全帶，攔車盤查後發現是三條通毒品通緝犯，立即將他壓制在地，等待支援警力到場後將犯嫌帶回警局送辦，現在警方強力執法的影片也曝光。

▲ 中埔分局鷹眼警王柏暵(圖左)巡邏認出毒品通緝犯，與放假路過的同仁莊明朝共同壓制犯嫌 。（圖／讀者提供）

▲ 中埔分局鷹眼警王柏暵(圖左)巡邏認出毒品通緝犯，支援警力到場 。（圖／讀者提供）

警方表示，巡邏員警王柏暵17日例行巡邏時，發現一開車民眾未繫安全帶，眼尖王姓員警發現車上陳姓駕駛，剛好就是自己平常特別注意的毒品通緝犯，經再次確認，他隨即上前喝令對方下車，並將對方壓制在地並通報線上警力支援，放假經過的員警莊明朝看見同仁壓制犯嫌也上前幫忙，直到支援警力到場他才放心離開，而整個逮捕的過程也被民眾拍下，直呼太過精彩、寫實。

王姓員警表示，之前請過票據已辦過陳姓犯嫌兩次，巡邏時看到熟悉人車所以先以廣播及鳴警笛向對方示意，隨後上前攔查，但過程因陳姓犯嫌情緒不是很穩定，過去更曾向警方表示若再被抓就要自殺，讓他在執法過程也刻意注意對方情緒起伏，最後也在同仁及民眾協助下將陳姓犯嫌逮捕。