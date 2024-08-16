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不是攝護腺肥大！40歲男半夜頻尿　竟是除濕機的關係

▲▼飯店,旅館,酒店,飯店馬桶,飯店廁所,馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

▲男子半夜頻尿，一直起床上廁所，竟是因為開除濕機口渴，睡前大量喝水導致。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

許多男性若是夜間頻尿，可能會懷疑自己是否有攝護腺肥大的問題。不過，外科醫師陳榮堅表示，一名患者因為夜尿問題跑來就醫，原先以為是跟攝護腺肥大有關，但他問診以後發現，問題原來是出在除濕機，而改變了生活習慣以後，患者的夜尿情況也獲得了改善。

陳榮堅在臉書上分享，這名患者年約40左右，因為夜尿問題跑來就診，原先以為是攝護腺肥大，但經過泌尿科醫師檢查，並沒有什麼問題。患者於是思考，會不會是因為呼吸睡眠中止症，於是跑來減重代謝門診找他。

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陳榮堅說，這名患者看起來較為壯碩，但沒有到很胖，做了呼吸睡眠檢測等各項檢查，也沒有發現問題，讓他感到相當困惑，於是回到原點，詢問患者的睡前習慣。

問診以後才發現，原來這名患者睡前習慣大量飲水，至少喝500至1,000毫升，讓他相當不解，於是詢問原因。原來，患者因為居住環境潮濕，睡覺時會開著除濕機，但也因此常常嘴乾而醒來，所以才在睡前大量喝水，沒想到又變成了夜尿的問題。

陳榮堅聽完以後，建議患者先改善環境的通風問題，半夜別再開除濕機，也不要大量飲水。而做了這些改變以後，患者的夜尿情況也明顯有了改善。

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