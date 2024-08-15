一線AV女優主動撲上！Joeman笑呵呵　最強美腿、美乳絲襪對決太香了

圖文／鏡週刊

YouTuber「Joeman」最新影片「絲襪對決」，請來日本一線AV女優新有菜（橋本有菜）、櫻空桃參與拍攝，片中Joeman不但獲得新有菜的主動抱抱，還湊近她的美腿細細「研究」絲襪，可說是福利滿滿，2大AV女優的絲襪秀也讓觀眾看了直呼好香，「我以後要成為像Joeman這樣的男人！！」

Joeman昨（17日）上傳「Joe是要對決」系列最新影片，主題是平價絲襪及奢華絲襪的對決，請到2位重量級嘉賓參與拍攝，分別是有「最強美腿」之稱的新有菜（橋本有菜），以及有「神之美乳」稱號的櫻桃空，2人開頭就以黑絲襪造型登場，其中新有菜還主動抱上Joeman，意料之外的福利讓Joeman爽歪笑呵呵，還真情告白新有菜，謝謝她「陪伴了我很多歲月」。

影片中2大女優陸續換上平價與高級的絲襪，有細緻花紋、吊帶蕾絲、網襪等款式，絲襪秀讓觀眾看得相當滿足，「她們穿完平價就不是平價了~直接天價，這集真香」「謝謝9妹哥哥，讓星期一的下班變得如此燦爛美妙」「絲襪平貴不在於售價，在於穿的人啊」「感謝Joeman為我們帶來這麼優質的節目」「我以後要成為像Joeman這樣的男人！！」

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▲ Joeman跟日本一線AV女優新有菜（左圖右）、櫻桃空（右圖右）合作拍攝影片。（翻攝自Joeman臉書）

Joeman也在社群放上與2位女優的合照，稱自己「爽到忘記張開眼睛！」其女友妮婭則在IG貼文下留言，「跟我拍照好像都沒有笑這麼開心（？」互動讓網友笑翻，直呼下次Joeman的對決主題可能就是「平價處決與奢華處決」。



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