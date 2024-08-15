世新中文系、真理台文系明年起停招！教育部：符合程序予以同意

▲教育部同意世新大學中文系、真理大學台文系停招。（圖／記者楊惠琪攝）



文／中央社

少子女化使台灣大專面臨招生危機，世新大學中文系、真理大學台文系申請停招，一度引發各界熱議，教育部近日確認符合程序，正式同意2系於114學年度停招。

世新大學去年召開增設調整院系所學位學程審查委員會，決議中文系學士班擬自114學年停招，引發中文系師生和校友不滿，接連發出聲明反對。

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世新校方當時強調，每年都會檢討各系所招生情形，進行策略調整。中文系近年各項招生指標不理想，110學年平均休學率5.91%（全校平均3.62%）與平均退學率4.37%（全校平均2.06%）都高於校平均。

另外，真理大學台灣文學系去年也傳出將停招，學生一度在網路發起連署，並在校內發傳單反對停招，擔心會影響台灣文學的傳承。

教育部今天以文字回應，增設、調整系所屬大學自主權責，教育部是依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，檢視各校程序，包括須提校內相關會議通過，並與權益受影響的教職員工生溝通等。

聯合新聞網報導，教育部同意世新中文系停招，真理台文系卻被擋下，在網路上引起熱議。不過教育部今天澄清，7月30日已發函請各校上總量系統確認，世新中文系、真理台文系的停招案，都被認定符合相關規定和程序，予以同意。

中央社記者詢問世新大學校方，截至中午11時30分，暫未有進一步回應。