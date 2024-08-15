房地產教父不認「偷拍裙底」喊告　台大女列5點嗆：再凹就難看了

▲房地產教父曾文龍遭台大女學生控在北捷車廂內偷拍。（圖／翻攝自臉書／曾文龍）

圖文／CTWANT

有「房地產教父」之稱的曾文龍博士，近日遭一名台大女學生指控在台北捷運車廂偷拍女乘客裙底，被揭發後還試圖狡辯，引發關注。事後文龍表示，要對女網友提出妨害名譽、個資法及妨害秘密罪等告訴。對此，女網友5點聲明回應，「曾博士，可以了啦，再凹就難看了。」

該名女大生在Dcard表示，當下有翻拍到手機中的違法照片，現在不公佈是因為沒有笨到違法散播他人私密照，等你正式提告，會立馬提供警方；第二，由於自己不是被拍的當事人，現在無法對你提告，一旦你提出告訴，「我會立馬告你誣告、民事求償，屆時你就會變成法院認證的偷拍博士。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三，原PO呼籲，如果堅持沒有拍攝女性裙底，請儘快報案，並請警察扣留手機，把你刪除的資料回復，也歡迎你主動把照片大方的PO出來，交給社會大眾公評。

第四，原PO說，「因為你的偷拍、誣告行為，我會心生恐懼不敢坐捷運，所有計程車收據我會留下來，因為被你誣告損失，包含但不限於時間、精神、律師費等，我會一條一條列出，對您求償。」第五點，原PO提到，「當下你在清理『最近刪除』相簿的時候，我還有看到一些其他東西，這部分我還沒提出呢。」

回顧曾文龍聲明，其強調拍攝畫面是坐其對面一整排人之照片，並非某單一個人，更非個人私密部位，並無不法可言。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 男子拿洋芋片餵河馬…工作人員稱「已經罵過牠了」 新竹動物園：無不當回應

▸ 巴黎奧運／拳擊女將凱莉夫摘金喊告！前陪練員逆風爆料「她就是男人」：我有證據

▸ 「2歲孩尿水溝蓋」媽用水沖洗仍被公審 網反挺：已經很好了