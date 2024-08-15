　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

Intelligent Asia 2024工業4.0主題展覽，將於21至24日在台北南港展覽館登場，主辦單位表示，預計全球1200家科技製造業廠商參展，規模達4500個展位，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等九大領域主題展。

同期主要展會包括台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展，以及台北國際數位化機械要素展，重點展示人工智慧AI在智慧製造應用等。

AI應用浪潮帶動機器人和智慧製造商機，主辦單位表示，此次聯合展會，國內外廠商將展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人方案，包括瑞典ABB、日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）等，以及上銀集團、東元電機、新漢、寶元數控、均豪精密、三菱電機、易格斯（igus）、Panasonic、EPSON等。

此外達明機器人、微星、研華、華碩、凌華、台達電、廣運、西門子（Siemens）、所羅門、盟立自動化等，將展示協作型機器人、工業電腦以及AI應用與系統整合等方案。

主辦單位表示，此次展會將展示多項AI技術，包含機器視覺、數位孿生、人機協作、感測模組、機器人等應用，預期機器人感知、運算及運動控制等技術成長可期。

輝達積極布局AI智慧工廠，與晶圓代工龍頭台積電、鴻海、台達電、和碩、緯創等緊密合作，黃仁勳在台北國際電腦展期間發表主題演講，曾介紹輝達與鴻海、台達電、和碩、緯創等在AI自動化工廠的合作成果。

黃仁勳曾指出，台灣製造全世界大多數的運算基礎設施，台灣已經是AI科技的基礎，台灣電子科技業生態系成熟，台灣在AI工廠將扮演重要地位。

ET快訊
LIVE／孫安佐挨揍！火爆畫面曝　黃國昌哽咽「我很難過」談獻
快訊／一次1.2萬！爆接受免費招待2次　陳宗彥4點聲明
黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」
快訊／「黃仁勳妖股」原本走跌2%　反轉飆衝亮漲停
做12次2次沒付錢！　陳宗彥「爽啪3妹」暗號曝光
曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況
安洗瑩喊退國家隊　韓媒揭辛酸：替前輩洗衣打掃7年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

體育發展部9月成立諮詢小組　郭婞淳、李洋、莊智淵等奧運好手都入列

郭國文「座談會比造勢」批柯花475萬　白營翻賴清德申報583萬：去問他

郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

柯文哲台南造勢花475萬　郭國文：一看就知道有問題

政院成立體育發展部籌備小組　提前啟動2028洛杉磯奧運後勤規劃

柯文哲在政壇已10年　林俊憲：學不會從政基本常識

黃珊珊2026再戰台北市長？　媒體人直言不可能：政治生命到最谷底

花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

體育發展部9月成立諮詢小組　郭婞淳、李洋、莊智淵等奧運好手都入列

郭國文「座談會比造勢」批柯花475萬　白營翻賴清德申報583萬：去問他

郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

柯文哲台南造勢花475萬　郭國文：一看就知道有問題

政院成立體育發展部籌備小組　提前啟動2028洛杉磯奧運後勤規劃

柯文哲在政壇已10年　林俊憲：學不會從政基本常識

黃珊珊2026再戰台北市長？　媒體人直言不可能：政治生命到最谷底

花96萬買便當？會計師登載錯誤百出　吳怡萱：我們也非常傻眼

體育發展部9月成立諮詢小組　郭婞淳、李洋、莊智淵等奧運好手都入列

日本女議員詐領助理費89萬　引咎辭職

民眾被迫為「兩國論」買單　卻只獲得一場空

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕　焦香蔥肉餅用料誠意滿滿

台大明年招生3483人　申請入學擬增至51％

誇張爸溜出門「和女子愛愛1小時」　3歲兒鎖悶熱車上差點斃命

墾丁海景民宿藏槍毒！員工床上被逮　三溫暖爐「拿來烘大麻」

巴黎奧運金牌安賽龍退出日本公開賽　「身心達極限」

張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

政治熱門新聞

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

96萬餐費烏龍太委屈？柯大嘆一口氣

柯文哲96萬便當之謎　四叉貓發現「發票貓膩」

否認「人頭公司」　柯：是太疼愛小孩

黨內盼黃珊珊辭立委！柯文哲未否認

柯文哲96萬便當發票「又誤登」　綠揭4疑點：到底要聽哪位發言人？

遭政治追殺？柯文哲這樣說

黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

從柯文哲黨員信看「識人哲學」　黃揚明嘆：注定是小黨

卓榮泰：兩岸善意門已開　歡迎3類人

園長之子染指逾20女童！洪健益再揭內幕

鄭文燦關押第二個月　受刑人控「特權」獨居吹冷氣

柯申報96萬元餐費　綠：什麼素食？

快訊／今遭檢調搜索！木可發聲明

更多熱門

相關新聞

鴻海：輝達GB200預計Q4出貨

鴻海：輝達GB200預計Q4出貨

針對外界高度關注AI領域的進展，鴻海發言人巫俊毅14日於法說會上表示，在客戶強勁需求的帶動下，鴻海AI伺服器第二季營收季增逾6成、上半年年成長超過2倍，已占整體伺服器營收占比達到4成以上；至於外界高度關注，有關輝達（NVIDIA）GB200晶片遞延出貨，他回應，鴻海一定是第一批交貨的供應商，預計將從今年第四季開始出貨。

桃園以北AI廠不供電？藍轟台電獨厚綠縣市　要賴清德國情報告

桃園以北AI廠不供電？藍轟台電獨厚綠縣市　要賴清德國情報告

金融時報：晶片製造業人力短缺危機　恐阻礙AI發展

金融時報：晶片製造業人力短缺危機　恐阻礙AI發展

華爾街日報：華為準備推出新AI晶片挑戰輝達

華爾街日報：華為準備推出新AI晶片挑戰輝達

即／美股三大指數開盤走高　輝達漲超4%

即／美股三大指數開盤走高　輝達漲超4%

關鍵字：

AI黃仁勳輝達機器人

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

男星夏天省電不開冷氣「熱暈在房中」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面