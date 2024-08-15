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逼員工颱風天無薪上班、不給資遣費！大茗岡山店即起無限期停業

▲▼高雄大茗岡店。（圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專）

▲高雄大茗岡山店遭控壓榨員工。（圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

高雄一名男子於網上爆料，控訴遭到「大茗本位製茶堂岡山店」資遣卻沒收到資遣費，任職期間更被要求颱風天無薪上班，並公開與老闆的對話內容，引來一票網友痛罵「這什麼垃圾惡劣公司啊？」對此，大茗總公司發出最新聲明，宣布與加盟主終止合約關係，該店也無限期停業。

一名男子於爆料公社發文，表示6月中旬至大茗岡山店打工，卻在8月中遭到資遣，期間更發生不少壓榨事件，不僅在7月25日颱風天被要求無薪上班，7月期間更遭扣打烊收店1小時的薪水，向老闆反應後，卻得到「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」的回應，讓他直呼：「真是開眼界，原來一間店的規定可以大於勞基法。」接著就直接被資遣，追問資遣費也沒得到任何回覆。

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該男子也透露任職期間皆無出勤紀錄，「之前有詢問過，只得到回覆：『我們是線上打卡，之後會幫你設定。』」所幸自己有記錄每天出勤紀錄，同步貼出多張與老闆的對話內容，貼文一出，讓大批網友直呼「好惡劣，直接告她讓她開罰」、「這什麼垃圾惡劣公司啊」、「直接投訴勞工局」。

▲▼大茗總公司發出最新聲明。（圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專）

▲大茗總公司發出最新聲明。

對此，大茗總公司發出最新聲明公告，表示：「該加盟業主未依照勞基法條例，已嚴重違反加盟合約。總公司自即刻起，與該加盟主終止合約關係。」即日起高雄岡山店也無限期停業，直至調派合適管理人員駐店運營。

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