他投訴有人亂餵河馬！員工竟扯「已罵過河馬」　新竹動物園回應了

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友12日投訴，他日前到新竹動物園旅遊時，發現有男子拿洋芋片亂餵河馬，嚇得趕緊找工作人員反映，沒想到工作人員卻冷淡回應他「已經罵過河馬了」，讓他直呼真的太扯了。對此，新竹動物園表示，經洽談所有員工後，皆無民眾所稱「不當回應」情事，針對亂餵河馬的男子則已報警處理。

網友12日在臉書社團「爆料公社」貼出影片，表示他日前到新竹動物園旅遊時，目擊一名男子竟然在眾人面前亂餵河馬2大包洋芋片，嚇得他趕緊到旁邊服務中心找工作人員反映，不料工作人員只冷淡回應他「我已經罵過河馬不能亂吃東西了」，讓他非常傻眼，直呼「新竹動物園會不會太誇張了」。

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▲男子投餵河馬2包洋芋片。（圖／翻攝自爆料公社）

針對投訴，新竹市立動物園14日發布聲明回應，表示關於河馬遭不當餵食之報導，經洽談所有員工與志工，皆無民眾所稱之給予不當回應，民眾如有相關資訊，歡迎提供給本園進行釐清，本園嚴厲譴責任何傷害動物的行為，未來會加強園區巡視與宣導，以保障動物的健康與安全。

針對遊客不當餵食的行為，動物園已經向警方報案協尋影片中的男子，後續將根據動物保護相關法令進行後續訪談及處理，呼籲所有到訪遊客尊重園區規範，切勿隨意餵食動物，「擅自餵食動物可能會造成動物消化異常、生病、甚至死亡，且使保育員難以掌握與追蹤個別動物狀況，導致不必要的遺憾」。