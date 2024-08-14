台灣「電影金童」暗黑手法曝光！　56萬粉網紅遭暴揍追殺

▲觸電網創辦人蔣孟宏曾公開批評張心望，2011年3月被黑衣人暴打，並遭張心望追殺多年。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣最大電影「車庫娛樂」近日因訂閱陷阱而登上媒體版面，其負責人張心望評價兩極、爭議不斷，曾有56萬粉絲的影評網站「觸電網」站長蔣孟宏因多年前批評過張心望，遭張心望旗下大將莊育翔的家人痛毆外，如今更被追殺到幾乎滅站，影評人昆汀涂也因細故「得罪」張心望，張的楊姓員工還借假帳號抹黑他，種種手段也讓電影圈風聲鶴唳，並默默展開抵制風潮。

據了解，觸電網創站超過20年，因早年網路尚不發達、國內資訊當時較為封閉，許多外國電影仰賴觸電網介紹，該網站全盛時期擁有56萬名粉絲，並從2010年開始成立Youtube頻道，主要內容為電影預告，將院線片推廣給網站粉絲。

「以前跟張心望和他們公司關係都不錯，直到我拒絕了他們的無償使用要求。」蔣孟宏表示，觸電網早年與各大片商都維持良好關係，片商會提供新片預告、試片邀請和新聞稿來請求推廣，而張心望是當時最大電影公司「威望」的總經理，觸電網與威望互動頻繁，張心望還邀請自己前往公司談合作。

當時張心望要求無償使用觸電網的內容，蔣孟宏自覺不合理而拒絕，雙方始終無法達成共識，此合作案也就不了了之，但蔣孟宏隨即發現自己被列為威望的「黑名單」，此後便未再收到該公司的邀請。

而張心望在2011年間掩飾自己片商總經理身分，以公正影評人自居並上節目推廣自家電影，蔣孟宏認為此舉「開創電影公司先例」而發文批評，並在2011年3月遭受暴力攻擊。

「就在我家樓下，剛停好機車聽到有人叫我名字，我回頭就被打了。」蔣孟宏回憶，當時他以為是粉絲認出自己，表明身分後隨即遭2名黑衣人「蓋布袋」暴揍。

蔣孟宏被打到鼻青臉腫、眼鏡破碎，手部在抵擋時還有多處挫傷，至今都還留下傷疤，所幸有放假員警路過制止，蔣孟宏被緊急送醫治療並提告，警方調閱監視器，發現犯嫌乘坐車輛是張心望旗下大將、代表威望國際電影公司的北市影音節目製作商業同業公會理事莊育翔在使用，莊育翔的弟弟莊育順更是動手人之一。

遭受暴行後，蔣孟宏在媒體上揭露此事，並直指自己懷疑威望涉案，威望則提告誹謗，新北地檢署調查後認定蔣是合理懷疑而不起訴，張心望的追殺行動卻沒有就此結束。

張心望因涉及多起背信和侵占案件，2012年被威望董事會決議解職，他則在2015年創立車庫娛樂，並投入大量資金瘋狂買片，在短時間內成為台灣最大電影公司，並在2022年向觸電網提出告訴，指控該網在未經授權情況下，將車庫代理的電影預告片重製，並放上Youtube平台營利。

「這些預告片都是片商提供的，現在卻說我沒有授權。」蔣孟宏說，觸電網與車庫在2015到2017年間都有合作，公關會提供相關素材，協助推廣的電影包括《軍艦島》和《銀魂》，車庫卻在2018年向YT提出侵害著作權申請，下架自己平台上的53支影片，他當時有公開道歉，車庫當下停止行動，卻在3年多後再次向Youtube提出申訴「著作權排除侵害」訴訟，觸電網因而又遭封存。

▲觸電網全盛時期擁有56萬粉絲，卻因著作權問題而被車庫提告，其平台更因而遭多次封存。

「車庫會買舊片，我根本防不勝防。」蔣孟宏提到，車庫於2022年正式提出告訴，而遭指控的百餘部預告片中，大多數都是十多年前的舊片，雙方對簿公堂，觸電網也十多次遭檢舉下架，平台幾乎難以生存，法院則於2023年判決車庫勝訴，雙方的民事訴訟則仍在進行中。

影評人昆汀涂也表示，他曾因細故得罪張心望，此後便多次發現自己在網路上遭攻擊，還曾被罵「雲影評」，而他氣憤提告，調查結果發現該言論是張心望的楊姓左右手發布，此後更被抹黑性騷擾，造成的名譽損失難以估算。

昆汀涂提到，張心望的濫訴早已不是秘密，電影圈也在其「法律攻擊」下紛紛噤聲，許多影評人因而不敢再推廣車庫電影，只能默默抵制，電影圈也因而風聲鶴唳。

車庫娛樂回應表示，APP沒有取消會員的時間限制，消費者可以直接取消，並強調公司內部沒有個資外洩問題，在警政署的公告上，同期也有許多影城上榜，恐是合作廠商外洩，此外，張心望與觸電網負責人和昆汀涂沒有私人糾紛，至於他在網路上被攻擊則是該帳號擁有者所為，與公司員工無關，一切依法行事，並交由司法判決。

▲影評人昆汀涂曾因細故得罪張心望，張心望的楊姓左右手竟借帳號在網路上抹黑他。

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