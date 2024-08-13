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中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲　小心衰整年

農曆七月鬼門開。（示意圖／報系資料照）

▲鬼月普渡祭拜禁忌多，如果拜錯恐怕會衰一整年。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

中元節（18日）即將到來，不少民眾都會準備豐盛的食物招待好兄弟。命理專家小孟老師就在臉書粉專列出15項「普渡禁忌」，呼籲民眾中元普渡拜拜時，切記不要觸犯相關禁忌，像是放鞭炮、蠟燭上供桌等都不宜，以免招惹好兄弟或觸霉頭，衰運一整年 。

鬼月普渡祭拜15禁忌分述如下：

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1.不可以放鞭炮，當心炸到好兄弟。

2.拜魚尾要大，魚尾不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3.雞跟魚都要完全不可切。

4.不要拜發糕：代表好兄弟一直發會一直來。

5.不要拜芭樂：會被開芭樂票（支票跳票）

6.不要拜番茄：易有血光。

7.不要拜鴨蛋：鴨蛋代表到蘇州賣鴨蛋，不吉祥。

8.不要拜黑皮蛋：會遇到黑心客。

9.不要拜粥：績效稀疏。

10.不要拜釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

11.不要放蠟燭在桌上：會前徒微弱。

12.不要拜烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

13.不要拜蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

14.不要拜蛋卷：事業較脆弱。

15.不要拜豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

除了普渡祭拜禁忌，小孟老師也點名，其實有5個星座根本無懼於這些怪力亂神，甚至認為就是「自己嚇自己」，而這5個星座分別是金牛、牡羊、獅子、射手、水瓶。

TOP 5：金牛座

金牛座是個土象星座，他們很重視現實和物質這種比較實際的，所以對於鬼這種不夠科學的超自然現象，是抱持著比較理性的態度，自然也就不容易感到恐懼。而且金牛座對很多事都講求實事求是，除非有確鑿的證據，讓他們相信鬼是確實存在，否則他們會用較為保守的態度，來看待鬼。

此外，金牛座很相信自己的判斷和直覺，不會因為他人的言論而感到恐懼或害怕。由於他們對於超自然事物較少關注，也因此金牛座相對較少有與超自然現象相關的經驗或接觸，在這方面可能較為陌生，也就不容易產生恐懼。

TOP 4：牡羊座

牡羊座是相當勇敢和有自信的，天生充滿好奇心，對於未知的事物和現象，充滿著探索的冒險精神。這使得他們在面對鬼這種超自然現象時，抱有開放的態度，並願意去探索和瞭解，自然的就表現得很勇敢，而不容易感到恐懼且退縮。

牡羊座擁有強烈的自我肯定和自信心，做事也很相信自己的直覺和自主性，這種自信心，使得他們對於鬼這種超自然現象，會保持較為冷靜和理性的態度，自然的就不會感到害怕。

TOP 3：獅子座

獅子座有強大的自信心和意志，很相信自己的能力和價值，也喜歡冒險和迎接挑戰，會勇於面對各種情況，不會因為情況不明而想要退縮。相對的，對於神秘的事物會比較保持冷靜和自信。他們對於困難的事情，會樂於面對挑戰，並以現實的度角，實際的方法來解決疑惑。

獅子座也喜歡成為他人的榜樣，為他人帶來力量和勇氣，所以不會表現出害怕或恐懼的樣子，而是展現出堅強的態度，成為他人學習的樣子。當然獅子座更喜歡掌控自己，這讓他們面對鬼的事件，更不容易感到無助或害怕。

TOP 2：射手座

射手座充滿好奇心和冒險精神，對於神秘和超自然的不確定事物現象，充滿著好奇心，並願意去探索和瞭解。而在面對挑戰和困難時，會展現出積極的態度，使得他們在面對超自然現象時能保持冷靜和勇敢，相信自己能夠處理任何情況。

射手座相較其星座，會用開放的態度來面對心靈的信仰，相信有更大的力量或靈性存在，而且他們喜歡思考哲學性的問題，尋求更深層次的意義，所以對於超自然現象持有較為寬容的態度，而不是感到驚嚇。

TOP 1：水瓶座

水瓶座以理性和冷靜著稱。他們偏好用邏輯思考來解決問題，不容易因情緒或感性因素而被影響。他們心態也比較開放，對於不同的信仰和文化，會抱持包容態度，不會輕易排斥超自然現象。同時，他們傾向於以科學和理性的角度來看待，尋求合理的解釋，而非盲目相信有鬼魂。

水瓶座會用跳脫常規和跳脫傳統的思維模式，來追求知識和真理，尤其在面對超自然現象時，能夠以全新的視角來看待，不容易受到固有的恐懼或偏見所左右。

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