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巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

▲▼ 巴黎奧運閉幕式上不規則形狀的舞台其實是世界地圖。（圖／路透）

▲ 巴黎奧運閉幕式上不規則形狀的舞台其實是世界地圖。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎奧運會於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行閉幕式，然而閉幕式上的一個細節引發了廣泛討論。場中央以幾何圖形拼成的世界地圖，意外地「遺忘」了南半球的國家紐西蘭。儘管相同大小的英國和日本都有在地圖上出現，紐西蘭卻無故缺席，這一情況立即在網路上引起熱議。

紐西蘭網友對此反應強烈，不少人以幽默的方式表達不滿。有人諷刺道，「法國人什麼時候才會停止羞辱我們？」還有人使用社群標籤「為島國討公道」呼籲關注此事。也有網友無奈自嘲，認為閉幕式上的志願者和音響設備或許已被當作紐西蘭的代表。

事實上，這並非紐西蘭第一次在國際地圖中被忽略。紐西蘭從地圖上「消失」的次數之多，甚至成為了一個專門的維基百科條目。紐西蘭觀光局曾以「地圖上最常被消失的國家」為賣點，拍攝了由時任總理阿爾登（Jacinda Ardern）與著名喜劇演員達比（Rhys Darby）出演的宣傳影片。

儘管如此，也有部分網友表示應冷靜看待此事，認為許多國家在這次閉幕式的地圖上也未被具體呈現，而是僅由所在洲的幾何圖形代表，比如印度、斯里蘭卡、菲律賓等。

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