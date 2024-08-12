年度最壯觀「英仙座流星雨」今晚登場　每小時100顆劃過天際

▲年度最壯觀的「英仙座流星雨」今晚登場。（圖／台北市天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

年度最壯觀的流星雨今晚登場！台北市立天文館指出，英仙座流星雨將在今（12日）晚達到極大，尤其今年星況良好，根據預報每小時平均可達百顆流星雨，從今晚11時左右，上弦月西沈後，直到翌日天亮前，都是最佳觀賞時段。台北市立天文館YouTube頻道將在今晚8時起直播流星雨實況。

台北天文館表示，今年英仙座流星雨極大落在今晚，從深夜約11時上弦月西沈後，隨著流星雨輻射點逐漸升高，每小時天頂流星數（ZHR）預估可達到100，理想狀況下每小時實際可見60至80顆流星，直到翌日天亮前，都是今年英仙座流星雨的最佳觀賞時段。

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天文館指出，英仙座流星雨的特色是流星速度極快，而且明亮的火流星數量為所有流星雨之冠。根據統計，每年英仙座流星雨期間平均出現約95顆火流星，遠高於第2名雙子座流星雨的70顆。英仙座流星雨的另一個特點是，在極大期前後一天，數量仍有30顆以上，相當於一場中型流星雨。

天文館說，英仙座流星雨與1月的象限儀座、12月雙子座流星雨，並列為年度3大流星雨，每小時天頂數量皆達百顆左右，但相較於其他兩者，8月的英仙座流星雨出現在暑假的涼爽夜晚，最適合觀賞。而今年雙子座流星雨極大期適逢滿月，觀賞條件不佳，因此想要一睹年度最精彩的流星雨，可要好好把握今晚的夜空。

台北天文館YouTube頻道將於今晚8時起，在星況良好的高山地區直播流星雨實況，並搭配專業解說，相關天象預報可上台北天文館網站「天文知識-天象預報」查詢。

