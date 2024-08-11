　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」

▲▼陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」。（圖／翻攝湖北廣播電視台）

▲陸女愛美甲，指甲縫長出奇怪的小腫包。（圖／翻攝湖北廣播電視台）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名女子熱愛美甲，經常去嘗試不同的美甲風格，但最近卻突然發現指甲縫中長出了透明的小包。女子前往醫院就醫後，醫生表示，她感染了一種HPV病毒，會導致皮膚上長出病毒疣。

根據《紅星新聞》報導，女子經常到美甲店嘗試各種風格的美甲，但最近卻發現自己的指甲出現異常，指甲縫中長出了透明的小包。

女子於是前往武漢市第一醫院的皮膚科就診，經過醫生檢查，發現這些小包實際上是病毒疣的症狀，由人類乳突病毒感染引起。

▼由HPV所引起的「病毒疣」。（圖／翻攝湖北廣播電視台）

▲▼陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」。（圖／翻攝湖北廣播電視台）

醫生解釋，美甲過程中常見的剪小皮、修剪指甲和去除死皮等操作可能會破壞皮膚的角質層，造成表皮損傷，從而為病毒提供了侵入的機會。

不過，醫生也提到，女子所感染的HPV類型並非高危型，不會引發宮頸癌等嚴重疾病，「這種類型的HPV主要在皮膚上形成自身傳染的病毒疣，通常不會傳染給他人，並且可以通過治療實現臨床痊癒。」

醫生並提醒，美甲店的質量參差不齊，許多店鋪難以做到工具「一人一換」，並且缺乏嚴格的消毒措施，建議選擇美甲服務時，應確保使用的產品正規，並選擇具有良好衛生條件的美甲店。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男
雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝
快訊／陳金鋒遭驅逐出場
他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答
柯瑞奪金關鍵2戰轟60分　蟻人猛虧：他3天前才到巴黎
林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊
大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」
快訊／成田機場封閉跑道！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」

陸國產無人運輸機首飛　商載能力2噸級

陸男殺害前妻一家4口　還拍下「作案血腥照」傳給親友！

北京規範直播帶貨　AI虛擬形象也要「守規矩」

婆婆47歲生2胎！不到一年「憔悴蒼老」　她不解：以前過多爽

上海迪士尼新增「蜘蛛人」設施！概念圖曝光

陸孩童破解「防沈迷系統」　調查：77%用長輩個資玩遊戲

盜賣屍體案背後　中國多地查處殯葬貪腐

「擊劍女神」賽馬會上班首日　馬上隨團赴大陸考察

廣西「魔毯」故障1死60傷　目擊者：一直往上轉「有人皮被扯掉」

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」

陸國產無人運輸機首飛　商載能力2噸級

陸男殺害前妻一家4口　還拍下「作案血腥照」傳給親友！

北京規範直播帶貨　AI虛擬形象也要「守規矩」

婆婆47歲生2胎！不到一年「憔悴蒼老」　她不解：以前過多爽

上海迪士尼新增「蜘蛛人」設施！概念圖曝光

陸孩童破解「防沈迷系統」　調查：77%用長輩個資玩遊戲

盜賣屍體案背後　中國多地查處殯葬貪腐

「擊劍女神」賽馬會上班首日　馬上隨團赴大陸考察

廣西「魔毯」故障1死60傷　目擊者：一直往上轉「有人皮被扯掉」

富邦不滿改判全壘打　審判委員說明認定

62具遺體全數尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

平鎮首個社宅來了！「湧光安居」供239戶117年完工

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

精選台南4個放空系景點！住進仙境農場看雲海　月光灣踏浪看夕陽

拒絕並列第1！美國田徑好手「要求加賽」拚輸贏　到手金牌飛了

宜蘭童玩節最後一週！有84.9萬元Suzuki Jimny等好康大獎

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝

周興哲返場上海開唱！　驚喜曝光「重磅喜訊」粉嗨炸　

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

大陸熱門新聞

廣西德天瀑布「魔毯」故障1死60傷

中國慈善機構爆「陪睡換捐款」　官方調查

全紅嬋賽後留言給陳芋汐：不要放棄

妹子住到凶宅　房東嗆：誰家沒死過人

零食都要偷吃！陳芋汐爆全紅嬋「怕教練」

婆婆47歲生2胎！不到1年「憔悴蒼老」...網勸快逃

陸18歲高中生離家失蹤　5天後找到已遇害

澳洲選手暗示遭抓傷！中國水球美女反擊

廣西「魔毯」故障1死60傷　全程沒安全帶

廣州動物園挖出地下宮殿…驚見2100年古墓出土

寧德時代：堅決不造車也不賣車

鄭州富士康招募　仲介：應聘人數下降

陸男殺害前妻一家4口　還拍照傳給親友！

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

更多熱門

相關新聞

南韓流行的精巧繽紛「五色美甲」

南韓流行的精巧繽紛「五色美甲」

有的人喜歡華麗的美甲款式，但也不少人鍾愛韓系清新風格。今天就要介紹夏季在南韓非常流行的美甲風格，色彩繽紛又清透可愛的「五色美甲」。

感染率高於愛滋！醫示警HPV也會侵襲男性

感染率高於愛滋！醫示警HPV也會侵襲男性

正妹睡醒慘遭破處　男大生挨告判賠30萬

正妹睡醒慘遭破處　男大生挨告判賠30萬

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」

張員瑛同款「千金風美甲」範本！

張員瑛同款「千金風美甲」範本！

關鍵字：

美甲HPV病毒疣

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面