陸女愛美甲感染HPV　指甲縫長出「病毒疣」

▲陸女愛美甲，指甲縫長出奇怪的小腫包。（圖／翻攝湖北廣播電視台）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名女子熱愛美甲，經常去嘗試不同的美甲風格，但最近卻突然發現指甲縫中長出了透明的小包。女子前往醫院就醫後，醫生表示，她感染了一種HPV病毒，會導致皮膚上長出病毒疣。

根據《紅星新聞》報導，女子經常到美甲店嘗試各種風格的美甲，但最近卻發現自己的指甲出現異常，指甲縫中長出了透明的小包。

女子於是前往武漢市第一醫院的皮膚科就診，經過醫生檢查，發現這些小包實際上是病毒疣的症狀，由人類乳突病毒感染引起。

▼由HPV所引起的「病毒疣」。（圖／翻攝湖北廣播電視台）



醫生解釋，美甲過程中常見的剪小皮、修剪指甲和去除死皮等操作可能會破壞皮膚的角質層，造成表皮損傷，從而為病毒提供了侵入的機會。

不過，醫生也提到，女子所感染的HPV類型並非高危型，不會引發宮頸癌等嚴重疾病，「這種類型的HPV主要在皮膚上形成自身傳染的病毒疣，通常不會傳染給他人，並且可以通過治療實現臨床痊癒。」

醫生並提醒，美甲店的質量參差不齊，許多店鋪難以做到工具「一人一換」，並且缺乏嚴格的消毒措施，建議選擇美甲服務時，應確保使用的產品正規，並選擇具有良好衛生條件的美甲店。