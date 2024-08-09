大巨蛋開演唱會趕進度！　消安驗證報告下周出爐

▲韓星泫雅台北大巨蛋表演。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會備受各界關注，遠雄集團日前已將自衛消防編組計畫送消防安全基金會查核驗證，7月底時在消安基金會監督下動員近百人展開消防驗證演練。消安基金會執行長陳文龍9日證實，大巨蛋消安驗證報告已交由委員審核，預計下周可正式將驗證報告交給遠雄。

遠雄在7月30日於大巨蛋針對「自衛消防編組計畫」進行演練，遠雄方包含指揮官在內，共出動92人參演，消安基金會也派出55名消防設備士到場監督。演練結束後，消安基金會帶回相關資料判讀審核並製作成報告，後續交由委員審核，確認通過後會將結果送交遠雄。

陳文龍說，日前有去做監督驗證，從前面的審查到實際驗證，要做一個「自衛消防編組驗證結果報告書」，今天完成後給委員審閱，待委員提意見回來後，預計下禮拜會把報告書交給遠雄。

陳文龍說，演練過程中有一名人員比預計的流程超過40秒，但遠雄解釋，該名人員是在完成應負的任務後，還去進行場地巡視等工作，是最後一個離開防災區劃的人員，因此不該納入缺失。其餘則未有特別的狀況，演練過程順利。

陳文龍表示，演練內容為執行滅火、避難引導、誰去控制電梯等，以自衛消防編組91人的分工去進行，未來會依此模式作為參照，相關非體育賽事的活動都會以此份「自衛消防編組計畫」為指引進行規劃。