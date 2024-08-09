伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

▲伊拉克研擬中的修法，加深童婚情況惡化的擔憂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊拉克國會正在審理一項極具爭議的提案，試圖把女性的合法結婚年齡，從18歲降至9歲，目前已經完成一讀，引發各界對於剝削、童婚及女性權益遭侵犯的怒火與擔憂。

綜合外媒報導，這項提議法案試圖修改「個人身分法」，除了降低女性的合法結婚年齡，也允許公民自由選擇，要把家務事務交給宗教當局，或者民事司法機構處理。

支持者宣稱，這次修法能夠保護年輕女孩免於「不道德的關係」。但人權組織、女權團體及社運人士都強烈反對，他們擔憂，這將導致童婚、針對兒童與女性的剝削進一步惡化，例如輟學率上升、少女懷孕及家暴風險增加，就連繼承、離婚、孩童監護權等權利，也可能被大幅衝擊，破壞數十年以來的女權及性平成果。

聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，伊拉克高達28%的少女或女童18歲前已經結婚。人權觀察（HRW）研究員桑巴爾（Sarah Sanbar）直言，萬一通過修法，伊拉克將走上回頭路，而不是向前邁進。

伊拉克婦女網絡的卡芭西（Amal Kabashi）也指出，在一個已經很保守的社會裡，這項修法將「為男性對於家庭問題的主導權，提供巨大轉圜餘地。」把婚姻權交給宗教當局，不僅「破壞伊斯蘭法律規定的平等原則」，也「偷走無數女孩的未來與福祉」，「女孩應該要在學校裡和操場上，而不是穿著婚紗」。

事實上，伊拉克國會已多次提出這項修法，但先前幾次都以失敗告終。7月下旬，這項修法再度因為太多議員反對而被撤回，但獲得什葉派集團的強力支持後，已於8月4日完成一讀，目前尚不清楚是否會真的通過。