　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

▲童婚以非洲和亞洲的童婚情況最為嚴重，美洲則緊追在後，歐洲和大洋洲則是情況輕微。（圖／路透）

▲伊拉克研擬中的修法，加深童婚情況惡化的擔憂。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊拉克國會正在審理一項極具爭議的提案，試圖把女性的合法結婚年齡，從18歲降至9歲，目前已經完成一讀，引發各界對於剝削、童婚及女性權益遭侵犯的怒火與擔憂。

綜合外媒報導，這項提議法案試圖修改「個人身分法」，除了降低女性的合法結婚年齡，也允許公民自由選擇，要把家務事務交給宗教當局，或者民事司法機構處理。

支持者宣稱，這次修法能夠保護年輕女孩免於「不道德的關係」。但人權組織、女權團體及社運人士都強烈反對，他們擔憂，這將導致童婚、針對兒童與女性的剝削進一步惡化，例如輟學率上升、少女懷孕及家暴風險增加，就連繼承、離婚、孩童監護權等權利，也可能被大幅衝擊，破壞數十年以來的女權及性平成果。

聯合國兒童基金會（UNICEF）數據顯示，伊拉克高達28%的少女或女童18歲前已經結婚。人權觀察（HRW）研究員桑巴爾（Sarah Sanbar）直言，萬一通過修法，伊拉克將走上回頭路，而不是向前邁進。

伊拉克婦女網絡的卡芭西（Amal Kabashi）也指出，在一個已經很保守的社會裡，這項修法將「為男性對於家庭問題的主導權，提供巨大轉圜餘地。」把婚姻權交給宗教當局，不僅「破壞伊斯蘭法律規定的平等原則」，也「偷走無數女孩的未來與福祉」，「女孩應該要在學校裡和操場上，而不是穿著婚紗」。

事實上，伊拉克國會已多次提出這項修法，但先前幾次都以失敗告終。7月下旬，這項修法再度因為太多議員反對而被撤回，但獲得什葉派集團的強力支持後，已於8月4日完成一讀，目前尚不清楚是否會真的通過。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果
快訊／烏來溪水暴漲！3童受困溪中　畫面曝光
陽明海運貨櫃大爆炸！　近距離恐怖畫面曝光
台中肌肉男大生GG長滿小肉瘤　變成玉米串
快訊／陽明海運「貨櫃爆炸」　可能原因曝
陳詩媛道歉　王齊麟護愛：她這幾天蠻難過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

女闖機場禁區詭卡「行李輸送帶」喪命！　監視器拍下最後身影

跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

前奧運選手嗆林郁婷、克莉芙不該上場！　喊話敗將們：去挑戰結果

伊拉克擬修法　女性法定結婚年齡「降至9歲」一讀過關

日本警戒南海海槽地震　9日起連續一週發布每日彙報

女闖機場禁區詭卡「行李輸送帶」喪命！　監視器拍下最後身影

跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

帥到爆紅！韓射擊銀牌女將昏倒　被抬上擔架送醫畫面曝光

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手　觀眾噓爆吃黃牌

北屯市郊房價拉近　4期重劃區捷運2房最熱賣

鳴沙山萬人演唱會遇沙塵暴　「能見度降至0」遊客急走避疏散

租屋處有小陽台！她猶豫「要買洗衣機嗎」　眾人全點頭：比較衛生

彭啓明嘆「談核能藍綠自動歸隊」　氣候委員會將弭平資訊落差

柯志恩自爆險遭詐騙過程　喊話政府：打詐預算將達73億請拿出成績

樂意7月營收5.31億元！新遊戲助攻　連2個月坐穩億元門檻

代理教師「不採計職前年資」判違憲　全教總：應立即修法全國一致

馬斯克散布美大選假訊息　多達50則、瀏覽量12億

移工騎150km迷航　台中警花 「秀賢」靠翻譯軟體助返家

幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

模仿全紅嬋「水花消失術」他頭破血流！網傻眼：生命消失術

國際熱門新聞

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

林郁婷與阿爾及利亞女將遭對手羞辱！義大利奧會曝內幕

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

林郁婷陷性別爭議　韓媒亂下標「XY染色體」

「南海海槽」3大QA一次看

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

嗆克莉芙是男人　綜合格鬥選手致歉：我搞錯了

看YT自學射箭登奧運　他射出1分意外爆紅

加拿大AV辣妹奪銅「狂扭電臀」嗨翻

更多熱門

相關新聞

讓男生最有感的3個儀容細節

讓男生最有感的3個儀容細節

花上大把時間弄好妝髮去約會，但弄快1個鐘頭的髮型對方卻沒發現，也沒提及妳為約會新買的洋裝，其實男女觀察細節大不同，有3處是讓男生最有感的儀容細節，想得到對方好感，把這3處當成重點就能事半功倍，不然用盡心思好好的打扮，卻毀在小事上不也太可惜了。

美軍駐伊拉克基地遭火箭襲擊　至少5傷

美軍駐伊拉克基地遭火箭襲擊　至少5傷

美軍防禦性空襲　伊拉克巴比倫基地4人喪命

美軍防禦性空襲　伊拉克巴比倫基地4人喪命

最強媽媽射手！金智賢兼顧育兒奪銀

最強媽媽射手！金智賢兼顧育兒奪銀

本屆奧運首例禁藥　伊拉克柔道選手被禁賽

本屆奧運首例禁藥　伊拉克柔道選手被禁賽

關鍵字：

伊拉克童婚女性剝屑

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

更多

最夯影音

更多

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面