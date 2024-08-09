沙鹿小巷違停嚴重！國小學驚險走路中　路霸被開4紅單...民眾喊爽

▲▼沙鹿區平等一街兩線道違停嚴重，國小學童被逼走到路中，相當驚險。（圖／翻自沙鹿區南勢里服務網，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「知道您孩子都走到馬路中央嗎？」有民眾在沙鹿區南勢里服務網po出驚險照片，由於路邊違停嚴重，將近20名大人和國小學童，全都被迫走到道路中央，人車爭道，險象環生，警方當天2小時內就開出6張，其中1輛車2天內開了4張，沙鹿區公所表示將辦理會勘改善。

沙鹿區平等一街只有兩線道，一邊畫有紅線，一邊沒有，中間畫有不得跨越的雙黃線，但附近車主都將車子停在沒有紅線那一則，由於車道狹窄，車子一停，就幾乎佔了整個車道，導致國小學童下課後要走路去補習班時，都差點走到路中央，相當危險。

清水警方表示，平日就針對該條道路的各項違停，加強開單取締，在文章po出的前一天也就是8月6日，2小時內就逕行舉發6件違規停車，其中1輛車的擋風玻璃上就夾了4張紅單，依道路交通管理處罰條例第56條第5項，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處600元以上、1200元以下罰鍰；駕駛人不在場或未能將車輛移置，每逾2小時，得連續舉發之。

民眾po文感謝明秀派出所警員，為維護孩子安全，舉發多輛車子違規停車，區公所表示，將前往會勘，尋求改善之道。

▲警方在2小時內就開出6張罰單，其中1輛還被開了4張。（圖／警方提供）