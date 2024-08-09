國健署預告禁止加味菸27種添加物　業界憂衍生黑市問題

▲國健署再度預告「菸品禁止使用添加物」草案，明訂禁止使用27種添加物。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

衛福部國健署昨（8日）再度預告「菸品禁止使用添加物」草案，明訂禁止使用27種添加物，杏仁、花果、起司、巧克力、薄荷等「加味菸」未來將不再合法。董氏基金會指出，這次預告草案僅禁止27種添加物成分，恐會「掛一漏萬」，籲政府應全面禁止加味菸。業界憂慮，加味菸停止販售後，消費者可能轉向黑市管道購買，衍生更多問題。

國健署指出，菸商為吸引青少年族群，透過在菸品中添加花果香、薄荷口味等添加物，試圖掩蓋菸草辛辣的刺激味，並推出設計新穎的造型包裝，利用誤導性訊息將產品定位為比「紙菸」更安全的選擇。

為此，衛福部去年3月預告法規草案規定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷『口味之添加物』」，並接獲各界意見，經1年多來持續蒐集國際相關管理規定及廣納各界意見，於昨天再次預告法規草案，明訂菸品禁止使用27種添加物，包含香莢蘭醛、乙基香莢蘭醛、麥芽醇、乙基麥芽醇、苯甲醛、苯甲醇等，將市售加味菸成分盡可能涵蓋。

針對新版預告草案，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗批評，衛福部此舉「牛頭不對馬嘴」，現在加味菸的問題在於「口味」包含花香如牡丹、百合、玫瑰，另也有櫻桃、肉桂等，現在用成分禁止，難保菸商不會用其他方式去提煉、製造出該口味。

董氏基金會認為，衛福部對外宣稱「要禁止吸引年輕人的口味」，但如今預告的草案卻只「禁止27種添加物成分」，掛一漏萬的預告，恐洞越補越大。在立法院多次的朝野協商亦已達成共識「全面禁止除菸草口味以外的加味菸品」，但如今為何要改為只禁止27種添加物，請衛福部速說清楚、講明白。

據了解，加味菸的消費佔比整體菸品市場的18到20%，其中主要以薄荷、水果、花香為主，主要消費族群是25到35歲的民眾。不具名業界人士認為，經觀察後發現使用加味菸的民眾並不會絕對固定單一味道或口味，因此當加味菸停止於市場販售後，不代表使用加味菸的民眾會因此而戒菸或減少吸菸量，反而比較可能是轉向使用一般無加味的菸草或尋求其他黑市管道購買加味菸。

業界人士說，黑市購入的菸品在製作過程或者是保儲存環境並非受嚴格控管，對於黑市的菸品品質菸品業者保持懷疑的態度，而一旦消費者大量從黑市購買加味菸，首當其衝的就是稅收問題，黑市交易並無法對其徵收稅金，稅金收入將短少，屆時畢竟損及政府政策的推廣及民眾權益。

該人士強調，禁售加味菸的政策原意在於減少未成年的青少年因對加味菸的好奇進而對吸菸行為的接觸並成癮，但加味菸的實際消費族群並非預設年齡層，當禁售加味菸的同時，有可能非但無法達成原先預定目的外，是否可能衍生出其他相關問題，則有待觀察。

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