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婆婆大吼「北海道在韓國」被糾正腦羞罵媳：比我還沒知識

婆婆不聽原PO糾正，反而惱羞大罵原PO沒知識。示意圖，非當事人（東方IC）

▲婆婆不聽原PO糾正，反而惱羞大罵原PO沒知識。示意圖，非當事人，（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

昨（7日）有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」先是劈頭一句「婆婆說北海道在韓國」，接著娓娓道來婆婆各種「可怕的錯誤知識」，但卻從來都沒有人敢糾正她，令原PO十分無言。

原PO表示，有一次回婆家，70多歲的婆婆說，鄰居找她一起去北海道玩，問原PO可以去哪裡換韓幣，原PO下意識回婆婆：「北海道在日本吧」不料婆婆竟對原PO大小聲吼：「北海道在韓國」並嗆原PO「讀到大學有什麼用，比我還沒知識」。

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這段話讓原PO當場啞口無言，但當她轉頭看正坐在客廳的公公、老公、小叔等其他家人，沒有一個人有反應，「沒人糾正婆婆錯誤的『北海道在韓國』，剎那間我閉嘴了」，也認為，這就是老公和小叔當媽寶的原因，「媽媽都是對的」。

結果幾天後，婆婆打電話罵了老公1個小時，罵他的內容就是「為什麼不跟她說北海道不在韓國」，但老公卻不發一語地乖乖被罵，「這是他愚孝的方式」。

原PO又分享到，上週回婆家時，婆婆聊到今年奧運在巴黎，說她有跟鄰居朋友一起去過，並一直吹捧巴黎很漂亮，但原PO知道婆婆從來沒有去過歐洲，但這次原PO學乖了，她看到其他人都沒說話，她也閉嘴了。直到事後問老公，才知道原來婆婆去的是「峇里島」。

這種「孝順」婆婆的方式，家人們都捨不得糾正她，而用服從的方式，令原PO實在太無言。原PO表示，「就讓婆婆出去讓別人教育，而我一個外人，看戲就好了，嘴巴閉上」。

此文一曝光，引發不少網友熱議，「配偶家裡讀書犯法是吧」「丈夫跟兒子的思考邏輯也是奇葩」「跟她說北海道在印度，要換盧比才對啊」「妳會想跟豬吵架嗎？以男生的立場，那不叫愚孝，有可能只是不想花那個功夫去矯正老人家」「有孩子千萬不要給你婆婆帶」。


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