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奶精風波下架熟成2字被轟「重點放錯」　十盛：努力改用十勝鮮乳

▲▼見習網美小吳與紀卜心聯手推出全新北海道熟成奶茶專賣店「十盛」。（圖／記者蕭筠攝）

▲十盛SHISHENG近日因乳源標示問題爆發一連串風波。（圖／記者蕭筠攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬網紅紀卜心與小吳的共同創辦的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」近日因使用奶精、乳源標示、公關處理等問題而炎上。對此，十盛發出最新公告，強調會將品項中的「熟成」兩字下架，卻被網友轟是放錯重點。

十盛8日在粉專發出公告表示，會將「熟成」兩字下架，並承諾門市的招牌、店內裝潢及菜單等的文字及視覺，都會進行調整，「未來用詞必定更加小心謹慎，會以更淺顯易懂的內容面對消費大眾」。

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網友看完仍不買單，「真是笑出來，重點不是『熟成』兩字吧？重點是圖上的『北海道生乳』、重點是你名稱取『十勝』的諧音」、「笑死人，重點根本不是熟成，是你們本來logo上面的北海道牛乳、店名等種種刻意誤導，乾熟成屁事唉」、「騙那麼久終於要改，也就等於承認一開始在玩文字遊戲欺騙消費者」、「沒有回應奶精茶是否會降價耶」、「希望未來可以使用『十勝鮮乳』」、「希望未來可以有純北海道十勝系列產品，不要加奶精了」。

針對使用北海道十勝鮮乳一事，十盛也留言回應表示，他們的團隊目前正在努力中，希望能符合消費者的期待；另外奶精部分，十盛表示，奶茶中除了奶精也有使用鮮奶，全新菜單都已標示奶茶內含奶精，飲品售價內部也會進行討論。

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