2024亞太暨台灣永續行動獎出爐　中市府奪24獎牌六都之冠

▲▼2024亞太暨台灣永續行動獎出爐，台中市政府奪下24面獎牌，居六都之冠，秘書長黃崇典（右3）率相關局處北上領獎。（圖／台中市政府府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府參加「2024亞太暨台灣永續行動獎」評選，不但連續2年獲得宜居永續城市獎Outstanding City最高榮譽的榮耀，在永續行動獎項中也獲得1特優、8金、8銀、6銅佳績，總共抱回24座獎項，獲獎數六都第一，市府秘書長黃崇典今（8日）率獲獎局處北上領獎，代表市政府接受最高榮譽獎項。

黃崇典表示，宜居永續城市獎方面，台中以「幸福永續、富市台中2.0」為主題，展現盧秀燕市長推動「幸福三部曲」施政成果，包括都市規劃與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產等9項評比，充份展現包容、安全、韌性及永續的特質，盧市長的永續治理成果獲得國際肯定。

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永續行動獎部分，共計12個局處獲獎，首先，農業局以「強化農安、守護食安」參獎，推動多元作物有害生物綜合管理（Integrated pest management, 簡稱IPM），建構友善作物栽培環境，讓2023年農藥殘留抽驗檢測合格率高達9成5以上，獲得台灣永續行動獎特優的佳績。

另外，在無障礙交通接送服務、醫療衛生、閱讀推廣及氣候行動等計畫獲得8項金獎的殊榮，包括社會局的「台中小巴˙平等共融」，提供身心障礙者不受年齡設籍限制及免費的交通接送服務，112年總計服務142萬人次，效益居全國之冠。

文化局的「城市永續行動閱讀計畫」，透過購書經費倍增、優化圖書館舍、行動圖書車服務、校園閱讀推廣計畫等多元服務，提升城市閱讀力，獲頒教育部整體閱讀力表現績優城市，每人借閱冊數6.81冊為全國第一，每人資源投入經費居六都之冠。

環保局推出「外埔綠能資源循環」及「永續智慧綠森活」，外埔綠能園區為全國首座生質能源廠，以生廚餘進行厭氧發酵，112年總計產出168萬7733立方公尺沼氣及綠電318萬6897度，並推廣綠化空間降低都市熱島效應，112年綠化面積達132公頃，參與綠化基地認養共計46個單位，認養率為六都之冠。

教育局的「校園食農實踐永續淨零」，以環境教育、農事教育及飲食教育為三大主軸，培養台中市民從小具備永續淨零生活的能力，112年參與學校達107所。

衛生局的「風險我來罩好運就來到」，針對具有健康及社會經濟風險因子之孕產婦，結合醫療院所、民間單位，提供孕期至產後6週或6個月的關懷服務，降低妊娠健康風險，自計畫推動起已服務逾3219人，產檢利用率達100%。

在推動性別平權、氣候變遷調適、太陽能光電球場及長者照護等成果獲得8項銀獎的佳績。社會局提出「經濟女力，永續平權」，提升二度就業及不利處境婦女之經濟力，串連在地店家及婦女團體打造性別友善店家，112年響應性別友善共有129個店家。

建設局的「水與綠環境–台中黎新公園」，融入海綿城市理念，改建污水處理設施為多元功能場域，啟用後每月可節省1800噸水、保留98%喬木增加公園綠地面積及自行發電680KW，建置城市公園與水共存的歷史環境教育場所。

水利局的「筏子溪水環境永續發展」，在筏子溪沿線重點污染源河段設置礫間處理設施淨化水質，推動污水用戶接管倍增計畫，還給筏子溪乾淨的水，打造筏子溪永續生態。

衛生局的「青銀藥共好守護您到老」，112年民眾正確用藥認知提升率達15.9%，推動藥師居家訪視藥事服務，滿意度達8成，高齡友善藥局佈建區域更突破9成。

教育局的「推動校園設置光電球場」，截至112年共完成32校、81面光電球場併聯，不僅每年可發電1200萬度，更將綠能教育理念從小扎根。

交通局以「幸福原來梨你這麼近」參獎，公私協力推動幸福巴士2.0，至113年2月已行駛1萬1143班次，服務2萬2301人次，落實偏鄉交通平權。