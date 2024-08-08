　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024亞太暨台灣永續行動獎出爐　中市府奪24獎牌六都之冠

▲▼2024亞太暨台灣永續行動獎出爐，台中市政府奪下24面獎牌，居六都之冠，秘書長黃崇典北上領獎。（圖／台中市政府府提供，下同）

▲▼2024亞太暨台灣永續行動獎出爐，台中市政府奪下24面獎牌，居六都之冠，秘書長黃崇典（右3）率相關局處北上領獎。（圖／台中市政府府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府參加「2024亞太暨台灣永續行動獎」評選，不但連續2年獲得宜居永續城市獎Outstanding City最高榮譽的榮耀，在永續行動獎項中也獲得1特優、8金、8銀、6銅佳績，總共抱回24座獎項，獲獎數六都第一，市府秘書長黃崇典今（8日）率獲獎局處北上領獎，代表市政府接受最高榮譽獎項。

黃崇典表示，宜居永續城市獎方面，台中以「幸福永續、富市台中2.0」為主題，展現盧秀燕市長推動「幸福三部曲」施政成果，包括都市規劃與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產等9項評比，充份展現包容、安全、韌性及永續的特質，盧市長的永續治理成果獲得國際肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2024亞太暨台灣永續行動獎出爐，台中市政府奪下24面獎牌，居六都之冠，秘書長黃崇典北上領獎。（圖／台中市政府府提供，下同）

永續行動獎部分，共計12個局處獲獎，首先，農業局以「強化農安、守護食安」參獎，推動多元作物有害生物綜合管理（Integrated pest management, 簡稱IPM），建構友善作物栽培環境，讓2023年農藥殘留抽驗檢測合格率高達9成5以上，獲得台灣永續行動獎特優的佳績。

另外，在無障礙交通接送服務、醫療衛生、閱讀推廣及氣候行動等計畫獲得8項金獎的殊榮，包括社會局的「台中小巴˙平等共融」，提供身心障礙者不受年齡設籍限制及免費的交通接送服務，112年總計服務142萬人次，效益居全國之冠。

▲▼2024亞太暨台灣永續行動獎出爐，台中市政府奪下24面獎牌，居六都之冠，秘書長黃崇典北上領獎。（圖／台中市政府府提供，下同）

文化局的「城市永續行動閱讀計畫」，透過購書經費倍增、優化圖書館舍、行動圖書車服務、校園閱讀推廣計畫等多元服務，提升城市閱讀力，獲頒教育部整體閱讀力表現績優城市，每人借閱冊數6.81冊為全國第一，每人資源投入經費居六都之冠。

環保局推出「外埔綠能資源循環」及「永續智慧綠森活」，外埔綠能園區為全國首座生質能源廠，以生廚餘進行厭氧發酵，112年總計產出168萬7733立方公尺沼氣及綠電318萬6897度，並推廣綠化空間降低都市熱島效應，112年綠化面積達132公頃，參與綠化基地認養共計46個單位，認養率為六都之冠。

教育局的「校園食農實踐永續淨零」，以環境教育、農事教育及飲食教育為三大主軸，培養台中市民從小具備永續淨零生活的能力，112年參與學校達107所。

衛生局的「風險我來罩好運就來到」，針對具有健康及社會經濟風險因子之孕產婦，結合醫療院所、民間單位，提供孕期至產後6週或6個月的關懷服務，降低妊娠健康風險，自計畫推動起已服務逾3219人，產檢利用率達100%。

在推動性別平權、氣候變遷調適、太陽能光電球場及長者照護等成果獲得8項銀獎的佳績。社會局提出「經濟女力，永續平權」，提升二度就業及不利處境婦女之經濟力，串連在地店家及婦女團體打造性別友善店家，112年響應性別友善共有129個店家。

建設局的「水與綠環境–台中黎新公園」，融入海綿城市理念，改建污水處理設施為多元功能場域，啟用後每月可節省1800噸水、保留98%喬木增加公園綠地面積及自行發電680KW，建置城市公園與水共存的歷史環境教育場所。

水利局的「筏子溪水環境永續發展」，在筏子溪沿線重點污染源河段設置礫間處理設施淨化水質，推動污水用戶接管倍增計畫，還給筏子溪乾淨的水，打造筏子溪永續生態。

衛生局的「青銀藥共好守護您到老」，112年民眾正確用藥認知提升率達15.9%，推動藥師居家訪視藥事服務，滿意度達8成，高齡友善藥局佈建區域更突破9成。

教育局的「推動校園設置光電球場」，截至112年共完成32校、81面光電球場併聯，不僅每年可發電1200萬度，更將綠能教育理念從小扎根。

交通局以「幸福原來梨你這麼近」參獎，公私協力推動幸福巴士2.0，至113年2月已行駛1萬1143班次，服務2萬2301人次，落實偏鄉交通平權。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關
快訊／17:36規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」
快訊／17:36發生有感地震！
是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

要變蜘蛛人了？他PO被蜘蛛咬傷照　網驚喊「不妙」：快看醫生

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

漢來美食攜手正修科大採購在地食材　小農有穩定收入嗨了

快訊／17:36花蓮近海規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」

快訊／17:36發生有感地震！

拜月老廟被指示「很快就能吃喜餅」！她喊不準…2個月後還願了

震央就在「他家旁邊」！夢多報平安但憂心：有可能會來更大的

快訊／國家警報響！大雷雨轟2縣市　暴雨警戒區出爐

2024亞太暨台灣永續行動獎出爐　中市府奪24獎牌六都之冠

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

要變蜘蛛人了？他PO被蜘蛛咬傷照　網驚喊「不妙」：快看醫生

日本規模7.1強震　觀光署：無旅行團受影響

漢來美食攜手正修科大採購在地食材　小農有穩定收入嗨了

快訊／17:36花蓮近海規模4.4地震　9縣市有感「最大震度3級」

快訊／17:36發生有感地震！

拜月老廟被指示「很快就能吃喜餅」！她喊不準…2個月後還願了

震央就在「他家旁邊」！夢多報平安但憂心：有可能會來更大的

快訊／國家警報響！大雷雨轟2縣市　暴雨警戒區出爐

2024亞太暨台灣永續行動獎出爐　中市府奪24獎牌六都之冠

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

網球從天而降！　他抬頭見小黑狗守陽台期待：快丟回來

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

曝謝國樑「反罷免」首要任務　他籲1事勿重演：藍戰力會被看衰

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

生活熱門新聞

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷被比「雙X」！全場怒衝對方IG留言

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

陳詩媛被酸「只會來沾光」！王齊麟怒了

麟洋國中畢業照曝光　2句題詞網驚：根本預言

妻偷翻保險套「老公秒看監視器」　全場驚：偷吃90%

突被比X手勢！下秒鏡頭「林郁婷1堅強舉動」暖哭了

李洋6年前跟女友約會畫面曝光！

十元「管制區接機」遭疑特權　體育署：衛冕金牌不易才助親友申請

更多熱門

相關新聞

延平鄉武陵村獲低碳永續家園村里最高銀級認證

延平鄉武陵村獲低碳永續家園村里最高銀級認證

「拿麼厲害，武陵村拿下最高認證！」環境部歷年來推動「低碳永續家園評等推動計畫」，以村里作為實踐減碳、淨零的核心場域，日前傳出好消息，延平鄉武陵村榮獲最高銀級認證的好成績，成為台東縣各村里低碳永續社區的典範，台東縣長饒慶鈴並頒紅榜恭賀。

33檔台股ETF寫新高　336萬股民都賺錢

33檔台股ETF寫新高　336萬股民都賺錢

兩岸拚綠色低碳！

兩岸拚綠色低碳！

南投縣推綠色殯葬　籲改用電子輓額

南投縣推綠色殯葬　籲改用電子輓額

國喬石化成功跨足碳三產業鏈　泉州國亨三大亮點

國喬石化成功跨足碳三產業鏈　泉州國亨三大亮點

關鍵字：

2024亞太暨台灣永續行動獎中市府低碳

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面