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慈父摔車「緊護孩子」！換藥痛到發抖...醫感動：這就是父親

骨科醫師嚴可倫分享，一名爸爸在車禍時緊緊護住小孩，因此雙方傷勢差異大。（圖／翻攝自臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」）

▲骨科醫師嚴可倫分享，一名爸爸在車禍時緊緊護住小孩，因此雙方傷勢差異大。（圖／翻攝自臉書粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」）

圖文／CTWANT

都說父母保護孩子是一種本能行為！骨科醫師嚴可倫就分享表示，一名爸爸在車禍後回診，因為傷口換藥劇烈疼痛，嚴可倫在和對方閒聊後，才發現一旁的女兒其實車禍當下有受傷，但傷勢相當輕微，至於雙方傷勢差異大是因為爸爸在車禍時，把孩子緊緊護在懷裡，這讓嚴可倫相當感動，「向偉大的父親們致敬」。

嚴可倫在臉書粉專分享，表示昨（7）日一位中年男子車禍後回診，對方傷到手肘和膝蓋，在換藥時因劇烈疼痛抖動，嚴可倫安慰對方，「辛苦了，你傷到了最不舒服的兩個部位，因為這兩個關節活動度最高，肯定很痛，也好的慢，啊你是犁田？」

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隨後男子也點頭表示，「車禍一切太突然，還好女兒沒事」，這時嚴可倫才注意到，跟在男子旁邊活潑的女孩身上其實有很輕微的擦傷，因為傷勢太小了，所以不講很難發現，這讓嚴可倫好奇詢問，「你們兩個傷勢怎麼差那麼多？」男子則回應，「因為我知道車要失控、打滑了，只能握緊龍頭、盡可能的護著孩子」。

嚴可倫聽聞後相當感動，「也就是說，這名偉大的父親車禍發生時把孩子包在懷裡，任憑自己的肢體隨著機車、在馬路上摩擦著」，嚴可倫直呼，「這就是父親，明天是父親節，向偉大的父親們致敬」。

貼文曝光後，不到一天的時間就有逾2百人按讚，不少人紛紛留言表示，「好感動！偉大的父親」、「父親的肩膀溫軟而厚實，可惜感受不到了，祝福爸爸們健康平安」、「父愛真偉大，祝福天下的父親，父親節平安喜樂」、「有爸的孩子像個寶！祝嚴爸&嚴同學父親節快樂」。

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