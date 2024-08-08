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手搖飲「大茗」遭控杯底有濕紙巾　業者駁「全店未用」報警備案

▲▼「大茗本位製茶堂」台北通化店遭爆飲料中有濕紙巾。（圖／翻攝Google評論）

▲網友爆料「大茗本位製茶堂」飲料中有濕紙巾。（圖／翻攝Google評論，下同）

記者趙于婷／台北報導

喝手搖飲喝到濕紙巾！有民眾在知名手搖飲店「大茗本位製茶堂（台北通化店）」的google評論留言，表示自己在喝飲料時，就覺得味道酸酸的，「喝完打開一看才發現裡面有一張濕紙巾！」對此，台北市衛生局表示，現場稽查僅有「未立即提供從業人員體檢資料及未更新食品業者登錄資料」等缺失。業者則回應，全店未使用濕紙巾。

該名網友在google評論寫下，「8/5下午三點左右購買一杯烤糖蕎麥凍奶青，喝的時候就覺得味道酸酸的，喝完打開一看裡面竟然一張濕紙巾。」網友也立即打電話到店家反映並通報衛生局，目前請總公司調閱監視器。他在留言中也呼籲，「請大家注意，實在太噁心，網上滿滿負評都是真的！」

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對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，衛生局已於昨日前往稽查，現場及空飲料杯內未見濕紙巾，但查有未立即提供從業人員體檢資料及未更新食品業者登錄資料等缺失，已限期8/9前改善完竣，期屆複查如仍不符規定，將依食品安全衛生管理法第8條第1項、第3項及第44條、第47條分別處6萬到2億或3萬到300萬元罰鍰。

而針對有濕紙巾一事，業者則回應，全店未使用濕紙巾，有接獲民眾客訴及要求賠償，已於8/6至警察局備案。

▲▼「大茗本位製茶堂」台北通化店遭爆飲料中有濕紙巾。（圖／翻攝Google評論）

▲店家也在評論區回覆網友。

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