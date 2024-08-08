郭正亮揭民進黨2026派系南北交易　「林右昌換林俊憲」蘇巧慧阻力大

▲民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌有意爭取2026新北市長黨內提名。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

實習記者歐承翰／台北報導

距離2026縣市長選舉仍有2年多，民進黨內卻已是波濤洶湧，台南、高雄皆有多名立委有意角逐縣市長大位，新北則有立委蘇巧慧表態參選。前立委郭正亮昨（7日）在節目中指出，民進黨內有聲音正醞釀派系交易，屬意「用林右昌換林俊憲」，新北市由正國會系統的黨秘書長林右昌參選，台南市長則支持總統賴清德嫡系人馬的立委林俊憲，且蘇巧慧不如想像中的強，賴系也不喜歡她，未來派系阻力會很大。

郭正亮昨日於節目《下班瀚你聊》提到，凱米颱風襲台，造成中南部災難頻傳，不料引發民進黨立委郭國文和陳亭妃因為「割稻尾」隔空互槓。他指出，政治人物之間時常發生這類事情，「不過以我對於陳亭妃的了解，她不是這麼無聊的人，你都已經會勘完了，我還要再來勘？我覺得沒有這麼單純」。

郭正亮說，現在民進黨內有聲音傳出，派系間有意醞釀「交易」，在台南市支持林俊憲，來換取林右昌選新北市長，正國會知道賴系不喜歡蘇巧慧。他也預言，「賴清德將把蘇系人馬全部換掉」，蘇擔任行政院長很久，金融體系、警界和國營事業都是他的人，賴清德勢必全面換掉。

▲名嘴傳民進黨內派系「南北」交易，讓台南市長選局更詭譎。右起王定宇、陳亭妃、林俊憲。（合成圖／ETtoday資料照）

「林右昌選新北市長機會不是不低，而是非常高」郭正亮說，蘇巧慧在新北沒有外界想像的強，遠不如她的父親蘇貞昌，而民進黨內部新北市長的民調，人選現在就已包含林右昌，雖然林是排第3名，但原先呼聲最高的前副閣揆鄭文燦已幾無機會，如今林右昌的民調僅些微落後蘇巧慧。他也強調，蘇巧慧若是想選新北市長，未來碰到的阻力會非常多，正國會和英系在賴清德時代下，勢必會尋求較安穩的資源，因而全力支持林右昌。